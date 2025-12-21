Equipo Outdoor 21 DIC 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha compartido con sus seguidores los siete looks infalibles para brillar en todas las citas de Navidad

Marina García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', no ha querido quedarse atrás y ha dejado claro cuáles son sus conjuntos favoritos para triunfar en Navidad. A través de sus dos últimos vídeos, ha compartido con sus seguidores siete looks infalibles pensados para solucionar los eventos de estas fechas. Propuestas versátiles, favorecedoras y muy fáciles de copiar que funcionan igual de bien en una comida familiar que en una cena más especial.

Después de quitarse los implantes mamarios, la influencer ha dejado claro que está en un momento de plena confianza con su cuerpo y muy feliz. Una sensación que se refleja en todos los estilismos que ha mostrado en su perfil de Instagram.

1. No pasar desapercibida: purpurina y un lazo gigante

Para las más atrevidas, la sevillana juega esta vez con los volúmenes, las transparencias y los escotes. Una de sus apuestas es el top corsé con un lazo gigante, combinado con un jersey de malla transparente y purpurina dorada junto a unos shorts de terciopelo. Es la mezcla perfecta entre originalidad y festividad.

2.Pantalón de traje efecto balloon y espalda al aire

En la misma línea, si buscas deslumbrar, puedes optar por el top granate de flecos con un escote que deja la espalda al aire. La novia de Jesús Sánchez lo equilibra con accesorios plateados y un pantalón de traje de efecto balloon, logrando un contraste de volúmenes.

3.Look sofisticado: la reinvención de la camisa blanca

Y para las que quieren ser las más originales de la noche, la influencer nos enseña a reinventar la clásica camisa blanca, cerrada o abierta para mostrar un bralette de encaje y combinándola con los famosos shorts de terciopelo, medias de lunares y unos stilettos. El resultado es un look explosivo pero sofisticado.

4. Un infalible en Navidad: el traje de terciopelo

Si la etiqueta del evento es más exigente, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' propone el traje de terciopelo en el color de moda, el marrón chocolate. Marina, que se confiesa fan absoluta de los trajes. "Es una opción válida siempre", asegura. Lo combina con un bralette y una cartera de mano con flecos que aporta movimiento.

5. Los pantalones de lentejuelas: un look de tendencia

Por otro lado, si prefieres algo más fluido, su apuesta ganadora es una blusa de corte irregular en tono burdeos con pantalones de lentejuelas negras, el equilibrio perfecto entre tendencia y elegancia.

6.Para brillar noche y día: sin escatimar en lentejuelas

Y para aquellas que quieren brillar, las lentejuelas nunca fallan. La pareja de Jesús Sánchez, opta por la falda midi de lentejuelas plata con una blazer negra de hombreras marcadas, para darle un aire más estructurado y moderno.

7. Los bralette de encajes, lo que se lleva en lencería

Y si prefieres un pantalón, el diseño de lentejuelas en tono cobre/teja es una auténtica maravilla. Al combinarlo con una blazer corta y un bralette de encaje, consigue una silueta estilizada y perfecta.

Las propuestas de Marina García confirman cuáles son las tendencias de esta temporada, el color marrón chocolate, el el terciopelo y la sensualidad del bralette se imponen como los nuevos básicos para las fiesta. Sin olvidar, por supuesto, que la lentejuela sigue siendo la reina indiscutible en Navidades. Con estos siete 'lookazos', la sevillana nos da las claves para triunfar estas fechas.