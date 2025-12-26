Berto González 26 DIC 2025 - 09:00h.

La colaboradora de '¡De viernes!' pasó de trabajar como dependienta y probar como actriz a ser uno de los rostros más famosos de la televisión

Lydia Lozano más allá de la televisión: de su familia a su lado solidario

Compartir







Lydia Lozano es uno de los rostros más reconocidos de la pequeña pantalla, pero su trayectoria comenzó mucho antes de convertirse en una famosa periodista. La colaboradora de 'De viernes' cuenta con una vida laboral que nace de la vocación, del trabajo duro y del esfuerzo, pero antes de dar el salto a la televisión, Lydia Lozano se dedicaba a un oficio completamente diferente en el sector textil, además de hacer sus pinitos como actriz en diferentes producciones. Te contamos todos los detalles de su trayectoria profesional antes de dar el salto a la televisión.

Actualmente, la vida profesional de Lydia Lozano está marcada por su presencia semana tras semana en 'De viernes', donde continúa trabajando como colaboradora tras más de tres décadas de carrera en televisión. La periodista sigue manteniendo su actitud y su arrolladora personalidad frente a la cámara tal y como la recordábamos en Telecinco, aunque últimamente se ha visto muy afectada tras la hospitalización de su marido, Carlos García-San Miguel, conocido como Charly.

Lydia Lozano ha compartido públicamente que el proceso está siendo complicado y que está viviendo momentos de preocupación. "La bacteria se comió una válvula", reveló Lydia Lozano, añadiendo que a su marido le tuvieron que operar del corazón: "Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido". Por este motivo, los médicos le aseguraron que tendría que permanecer seis semanas en el hospital.

PUEDE INTERESARTE Así es la casa de tres plantas con jardín en la que Lydia Lozano vive en Madrid

Los inicios de Lydia Lozano antes de dar el salto a la televisión

Antes de llegar a la televisión, los primeros pasos de Lydia Lozano en el mundo laboral fueron muy distintos a los que después marcarían toda su carrera. Mientras cursaba el grado de Periodismo en la Universidad Complutense, trabajó como dependienta en la sección de moda de El Corte Inglés.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aquel empleo le permitió costear parte de sus estudios y, al mismo tiempo, le sirvió para desarrollar habilidades como el trato con el público, la atención al cliente y la comunicación, herramientas que más tarde resultaron valiosas en su carrera dentro de la televisión. Según recuerda en sus primeras entrevistas, aquella etapa en la que estudiaba y trabajaba a la vez, marcaron un periodo difícil pero también muy satisfactorio ya que ella misma ha asegurado que sus años en la carrera fueron los mejores.

Lydia Lozano también llegó a explorar el terreno de la interpretación y podría haber seguido ese camino si se lo hubiera propuesto. Su primera incursión en el cine llegó en 2006, cuando su amigo, el director Antonio del Real, le ofreció un pequeño cameo en la película 'Desde que amanece apetece'. Fue una aparición breve, pero le permitió compartir escena con actores tan conocidos como Arturo Fernández, Loles León o Kira Miró.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Años después, en 2013, volvió a ponerse delante de la cámara para grabar dos sketches en la serie 'Esposados', emitida en Telecinco y centrada en las crisis de distintos matrimonios. En esos episodios, ella formó una de las parejas invitadas junto al periodista y criminólogo Nacho Abad, que por entonces trabajaba en 'El programa de AR'.

Incluso en 'Sálvame' ha demostrado su faceta como actriz, cuando llegó a imitar a artistas famosos en una especie de 'Tu cara me suena' que hicieron dentro del programa, donde dejó claro que, aunque la canción no sea lo suyo, no le falta capacidad para meterse en la piel de un personaje.

El verdadero punto de partida de su carrera periodística llegó con su incorporación a la radio, el medio que la acercó por primera vez al mundo de la comunicación. Después de licenciarse en Periodismo en 1982, comenzó a trabajar en Radio Nacional de España, una oportunidad que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

Más adelante pasó por otras cadenas, donde adquirió experiencia en redacción, locución y cobertura informativa. También pasó por agencias de prensa y realizó guardias periodísticas, una etapa que le permitió conocer el ritmo real del trabajo y el mundo de la información desde cerca. La radio fue el espacio donde perfeccionó su estilo como periodista y su capacidad de reacción, rasgos que, años más tarde, serían clave para estar frente a las cámaras.

Antes de convertirse en uno de los rostros más populares de la televisión, Lydia Lozano trabajó en empleos muy diferentes al periodismo, como ser dependienta de una tienda de ropa o realizar sus pinitos como actriz. Hoy, después de más de treinta años de carrera, sigue siendo una figura imprescindible en los programas de actualidad y del corazón contando con el cariño del público, indiscutiblemente.