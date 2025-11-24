Ana Carrillo 24 NOV 2025 - 17:04h.

La colaboradora de '¡De viernes!' ha revelado cómo se encuentra su marido, que sigue ingresado en el hospital

De cómo se conocieron a sus dos bodas: cronología de la relación de Lydia Lozano y su marido Charly

Compartir







Lydia Lozano se ha tenido que ausentar de su puesto en '¡De viernes!' durante algunas semanas debido a la hospitalización de su marido, el arquitecto Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, más conocido como Charly. La colaboradora ya se ha reincorporado al trabajo, porque su pareja le pidió que lo hiciera para que desconectase unas horas a la semana, pero sigue al lado de su gran amor el resto del tiempo, pues él continúa ingresado en un hospital de Madrid.

Cuando reapareció en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona hace ya tres semanas se acababan de publicar en una revista unas fotos en las que se la veía llorando en plena calle. En su reaparición, la periodista explicó que lo había pasado muy mal porque, durante su ingreso hospitalario a raíz de una operación de espalda, Charly sufrió una complicación debido a una bacteria.

"La bacteria se comió una válvula", reveló Lydia Lozano, que añadió que, debido a esa situación, a su marido le tuvieron que operar del corazón: "Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido". Por esa razón, le dijeron los médicos que tendría que permanecer seis semanas en el hospital.

PUEDE INTERESARTE Así es la casa de tres plantas con jardín en la que Lydia Lozano vive en Madrid

Canal de Whatsapp de Telecinco

Ahora que se va a cumplir un mes desde que la compañera de Terelu Campos regresó a '¡De viernes!' y explicó qué le pasaba a su marido, la revista 'Semana' se ha puesto en contacto con ella para conocer cómo se encuentra Charly. "Seguimos con la bacteria", ha sido la respuesta de la periodista, confirmando así que su marido continúa hospitalizado y que todavía no puede dar la buena noticia que le gustaría compartir tras tantas semanas de ingreso hospitalario.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Lydia Lozano, que cumplirá 65 años el 12 de diciembre, continuará al lado de su marido, cuidándole, como ha hecho en los más de 30 años de relación que llevan juntos desde que se conocieran gracias a un amigo en común y decidieran pasar el resto de sus días juntos tras pasar por el altar en una iglesia de Madrid wl 22 de junio de 1990, hace ya 35 años.