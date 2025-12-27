La hija de Paz Padilla se compraba un piso en 2023 y está feliz con el resultado tras la reforma

Pequeña, práctica y recién reformada: la cocina de los sueños de Anna Ferrer Padilla

MadridHay casas que parecen simplemente espacios donde vivir… y luego están esos hogares que transmiten paz, calidez y personalidad nada más cruzar la puerta como es el caso de la casa de Anna Ferrer Padilla. La hija de Paz Padilla se hizo con el piso en 2023 e hizo después una reforma integral, logrando un espacio abierto, cargada de luz y personalidad en el que vive con su prometido Mario Cristóbal.

La influencer tenía claro que buscaba un apartamento luminoso, moderno, funcional, donde cada metro se aprovechara y donde reinara esa calma que tanto valora. Para ello buscó inspiración en redes sociales, en tiendas de decoración y estudios de diseño de interiores. La reforma fue un proceso muy personal para la creadora de contenido, pero el resultado bien ha merecido la pena. Un acogedor piso de casi 80 metros cuadrados con baño, cocina abierta al salón comedor, despacho habitación principal y vestidor.

Inspiración minimalista y cálida

En 2023, Anna Ferrer Padilla se convertía en propietaria oficial de un apartamento al que sometió a una reforma completa. "Es perfecto para mí y mis circunstancias de ahora. Pero también para dentro de unos años", aseguraba la influencer.

Se trata de una vivienda moderna, funcional y abierta, con un concepto que aprovecha cada metro cuadrado y que visualmente se percibe como un espacio amplio, limpio y sereno. Aunque el piso no es grande, unos 80 metros cuadrados, la elección de colores neutros y la luz natural le dan una gran amplitud.

Esa apuesta por tonos claros y minimalistas nace de su deseo de crear un hogar luminoso, acogedor y armónico. Ella misma ha explicado que quería inspirarse en una estética clásica minimalista, con especial atención en potenciar la luz natural y en dar amplitud incluso en las zonas más pequeñas.

La inspiración para la reforma vino de referencias que mezclan lo mediterráneo con lo escandinavo, lo cálido con lo limpio, lo moderno con lo atemporal. "Inspo VS realidad de la reforma y decoración de mi casita", aseguraba en uno de sus últimos vídeos en redes sociales.

Los detalles que la influencer ha ido escogiendo con mimo se convierten en los protagonistas silenciosos de su hogar: cojines en tonos tierra, plantas que aportan vida y color, mantas cuidadosamente dobladas, alfombras que invitan a caminar descalza, jarrones delicadamente colocados y pequeñas piezas decorativas que no recargan, pero que sí cuentan una historia.

La cocina de sus sueños

Uno de los rincones más especiales de este piso de la influencer es, sin duda, la cocina. Ella siempre soñó con una cocina abierta al salón, luminosa, funcional y perfectamente integrada en la estética del hogar. Por eso, optó por una cocina completamente panelada, donde los electrodomésticos pasan desapercibidos y la vista se centra en la armonía del conjunto. El color blanco y los tonos claros dominan el espacio, haciendo que todo se perciba más grande y más ordenado.

Los taburetes altos frente a la encimera completan un espacio práctico y a la vez muy bonito, el lugar perfecto para desayunar o charlar con amigos mientras se prepara algo rico. Para Anna FerrerPadilla, esta cocina es exactamente lo que siempre imaginó, un espacio sencillo pero encantador, funcional pero cálido, pequeño pero perfecto para ella.

Habitación, despacho y vestidor

La habitación principal de la hija de Paz Padilla, sigue la misma línea estética que recorre todo el piso. Es un espacio luminoso, minimalista y muy tranquilo. Los tonos neutros vuelven a ganar protagonismo. La cama es el centro absoluto, vestida con tejidos suaves y naturales que invitan al relax. No hay demasiados muebles ni demasiados objetos, porque en este dormitorio se respira la filosofía de “solo lo necesario”.

La influencer tiene un despacho que se ha convertido en una pieza fundamental de su rutina. Pasar tantas horas trabajando frente al ordenador hace que este espacio sea clave para su bienestar, por eso lo diseñó con especial atención en la comodidad y la funcionalidad.

La silla ergonómica es el elemento estrella del despacho, acompañada de un escritorio amplio y una iluminación perfecta para mantener la concentración sin fatiga. Para una amante del lifestyle, contar con un vestidor era fundamental para tener un espacio organizado, práctico y bonito donde guardar la ropa, los accesorios y todas esas pequeñas cosas que forman parte del día a día.

Por eso eligió armarios empotrados que se integran a la perfección en las paredes, sin sobresalir ni recargar. La luz natural que entra por la ventana, un espejo de cuerpo entero y una alfombra de pelito.

El baño ha sido completamente reformado para seguir la estética del resto de la casa. Los tonos blancos y grises claros dominan el ambiente, creando una sensación de limpieza y amplitud que resulta especialmente agradable.

El plato de ducha, moderno y cómodo, se integra perfectamente en el conjunto sin romper la armonía visual. Todo está pensado para ser práctico y fácil de mantener, pero sin renunciar a la estética ni a esa sensación de calma que envuelve todo el piso.