Fiesta 27 DIC 2025 - 18:34h.

Antonia Muñoz y Kike Calleja dan un dato clave para intentar demostrar que ella dice la verdad

José Antonio Canales Rivera desvela si va a hacer las pruebas de ADN que le reclama Curro, el supuesto hermano secreto de Paquirri

Hace unas semanas, Antonia Muñoz abrió la caja de Pandora al asegurar que tiene un hijo que es fruto de una relación clandestina que mantuvo con el ya fallecido Antonio Rivera. De esos encuentros nació Curro, quien ahora tiene 38 años y madre e hijo luchan por demostrar que Curro es hermano de los Rivera. Ahora, llegaría el momento de mostrar en el programa 'Fiesta' la prueba definitiva para demostrar que Antonia y Curro dicen la verdad.

Antonia Muñoz es firme en su discurso cuando defiende que se quedó embaraza del padre de Paquirri, aunque, por mucho que insista en su relato y aporte detalles, los Rivera no se creen sus palabras y no quieren saber nada de ella (de hecho, Teresa Rivera se rio de ella cuando le preguntaron al respecto al responder con cierta ironía). Antonia asegura que, en su momento, la engañaron cuando solicitó unas pruebas de ADN pero ya no se achanta ante la familia Rivera.

El importante dato que podría demostrar que Antonio Rivera es padre de Curro

Antonia Muñoz, que tenía tan solo 17 años cuando mantuvo una relación íntima con Antonio Rivera, de 63 años, visita de nuevo el plató de 'Fiesta' para responder a las últimas declaraciones de José Antonio Canales Rivera, que ha considerado en 'El tiempo justo' que todo este revuelo es "un absurdo total", y aportar, junto a Kike Calleja, un dato clave que podría aportar algo de luz a todo este entramado. Y es que el colaborador mantiene contacto con Curro y estas son sus palabras:

"Él lo único que quiere es saber quién es su padre. No desconfía de su madre, dice 'mamá, yo a ti te creo a pesar de lo que la gente diga. Yo voy a estar siempre apoyando a mi madre en su verdad, pero me gustaría que se demostrara para estar yo tranquilo y la única persona que se podría someter a esas pruebas de manera voluntaria es Antonio Rivera", nos cuenta Calleja. Llegado a este punto llega el momento de aportar ese dato clave.

Recuerda Kike Calleja que, en su momento, cuando los Rivera se sometieron a una prueba de ADN, lo depositaron en otro laboratorio al de Curro y es por eso por lo que Antonia mantiene que la engañaron. Pero, cuando esto sucedió, Curro "se hizo una prueba de paternidad con el que era tu pareja (pareja de Antonia), el que creía que era su padre, Andrés, y salió negativa". "Esto es importante, el que él creía que era su padre, no es su padre y está confirmado", resume Emma García.

Antonia Muñoz responde a las críticas de Canales Rivera

José Antonio Canales Rivera ha puesto en duda el testimonio de Antonia Muñoz y esta ha aprovechado su presencia en el plató de 'Fiesta' para responderle: "Yo no pongo en duda a ningún juez ni ningún laboratorio, solo pongo en duda a los Rivera, a la palabra de los Rivera. Tú a mí no me señales. No necesito dinero para seguir adelante con mi hijo porque nunca lo he criado yo. Ni tú, ni tu abuelo me ha dado un duro para criar a mi hijo".