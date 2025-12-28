Berto González 28 DIC 2025 - 09:01h.

Javi Rodriguez, maquillador y peluquero de Jessica Bueno, da todas las claves y muestra el paso a paso para conseguir un look sofisticado, elegante y luminoso para deslumbrar estas Navidades

La Navidad es el momento perfecto para sacar nuestro lado más elegante y sofisticado, luciendo maquillajes y peinados especiales. Por ello, Jessica Bueno ha querido compartir uno de sus trucos mejor guardados para brillar estas fiestas: un look elegante, favorecedor y fácil de realizar en casa. De la mano de su maquillador y peluquero de confianza, Javi Rodríguez, la modelo muestra cómo conseguir un maquillaje luminoso y un peinado con ondas que funcionan tanto para el día a día como para una cena familiar o una celebración más especial. Un paso a paso pensado para realzar los rasgos y las facciones, ligero y fresco, y adaptado a las tendencias actuales.

El maquillaje paso a paso: piel luminosa y rasgos definidos

El primer paso del maquillaje de Jessica Bueno es preparar bien la piel. Javi Rodríguez, maquillador y peluquero de las celebrities, insiste en la importancia de la hidratación previa, ya que una piel bien cuidada permite que el maquillaje se asiente mejor y tenga un acabado más natural. Tras aplicar la crema hidratante, comienza el trabajo de corrección. El corrector es el siguiente aliado. Se utiliza principalmente en la zona de las ojeras para iluminar la mirada y borrar signos de cansancio, pero también en pequeñas imperfecciones del rostro. El objetivo no es cubrir en exceso, sino unificar el tono de la piel de manera ligera.

Como base, el maquillador opta por una bb cream. Este producto sustituye a la base tradicional y aporta un acabado más natural y jugoso, ideal para las fiestas navideñas. Se aplica de manera uniforme por todo el rostro, buscando que la piel se vea fresca y luminosa, sin sensación de máscara. Uno de los puntos clave del maquillaje es el bronceador en stick. Javi Rodríguez lo aplica solo en zonas estratégicas para realzar las facciones de Jessica: debajo de los pómulos, en las sienes, en la frente y a lo largo de la mandíbula. Este producto aporta calidez al rostro y ayuda a definir los contornos de una forma muy favorecedora. Una vez difuminado, se fija con polvos para asegurar su duración durante toda la noche.

El colorete es otro de los protagonistas del look. Para conseguir un efecto más natural y luminoso, el maquillador mezcla hasta cuatro tonos distintos. Esta técnica permite dar profundidad al rostro y realzar los pómulos sin que el resultado se vea plano. En los ojos, la apuesta es sencilla pero efectiva. Se aplica máscara de pestañas para abrir la mirada y un gel fijador en las cejas, que ayuda a peinarlas y darles forma sin endurecerlas. El maquillaje se completa con un labial en un tono suave, perfecto para equilibrar el maquillaje y aportar un toque elegante sin robar protagonismo al resto del rostro.

El peinado: ondas elegantes en un cabello corto

El look de Jessica Bueno se completa con un peinado que demuestra que el cabello corto también puede ser muy versátil. Javi Rodríguez opta por unas ondas que aportan movimiento al cabello corto, ideales para las fiestas navideñas. El primer paso consiste en dividir el cabello en diferentes capas. Las capas inferiores, que suelen ser las más cortas, se alisan primero. Esto permite crear una base pulida y evitar que el peinado pierda forma en la parte baja del cabello.

Una vez preparada la base, el trabajo se centra en las capas superiores. Aquí, el peluquero comienza a crear ondas suaves, alternando una hacia dentro y otra hacia fuera. Esta técnica aporta dinamismo al peinado y evita que las ondas queden demasiado rígidas. Un detalle importante es dejar las puntas lisas, lo que aporta un acabado más desenfadado. La zona del flequillo requiere un tratamiento especial, ya que es donde Jessica tiene el cabello más largo. En esta parte, Javi Rodríguez marca las ondas de forma más definida, dando protagonismo a la parte frontal del rostro. El resultado es un peinado elegante pero desenfadado, con volumen en la parte superior y un movimiento natural que define las facciones de la cara y que va acorde al maquillaje.

Las claves y consejos de Javi Rodríguez para conseguir el look de Jessica Bueno

"Jessica Bueno tiene un rostro muy agradecido para el maquillaje: facciones suaves, ojos grandes y piel luminosa. La clave es realzar sin recargar", nos comenta Javi Rodríguez. "Para la piel, es ideal utilizar una base ligera o luminosa, nada muy mate. El corrector se aplica solo donde haga falta, (ojeras siempre), y un bronzer suave en pómulos y sienes para dar calidez, no contorno duro. Iluminador sutil en pómulo alto y lagrimal, sin aplicar de forma exagerada. En los ojos, le favorecen muchísimo los tonos tierra, champagne, marrones, dorados y rosados suaves".

"Para el día, es ideal usar sombras de ojos en tonos beige o topo, con delineado marrón difuminado, y mucha máscara de pestañas. Para la noche, recomiendo el ahumado marrón o bronce, un buen eyeliner fino negro o marrón oscuro, y pestañas postizas naturales (no muy dramáticas). Las cejas siempre peinadas y naturales, rellenas solo donde haga falta. Para las mejillas aconsejo usar coloretes en tonos melocotón, coral o rosa cálido, aplicados en la parte alta del pómulo para potenciar el efecto lifting. Para los labios lo mejor es un tono rosado, melocotón o gloss transparente".

Además, Javi Rodríguez nos da algunos consejos sobre cómo realizar el peinado de Jessica Bueno: "Hoy en día, el pelo se lleva muy natural y las ondas rotas son la mejor opción. Las preparamos con un protector térmico para proteger el cabello, hacemos las ondas con plancha, dejando siempre las puntas lisas. Después, abrimos las ondas con la mano o peine de ondas y, para finalizar, le aplicamos laca y brillo".

Este look de maquillaje y peinado demuestra que no hace falta recurrir a técnicas complicadas para conseguir un resultado digno de alfombra roja. Con productos bien elegidos, una buena aplicación y algunos trucos profesionales, Jessica Bueno y Javi Rodríguez ofrecen un paso a paso perfecto para lucir radiante estas Navidades.