Maica Benedicto inaugura la Navidad con Mayeli Díaz: su árbol y decoración en rosa

Equipo Outdoor 20 DIC 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH' ha inaugurado la Navidad, decorando su casa junto a su inseparable amiga Mayeli Díaz

Gerard Arias y Maica Benedicto destapan que son vecinos: el origen de su amistad

Compartir







Maica Benedicto, la exconcursante de 'Gran Hermano', ha dado la bienvenida a la Navidad con mucho estilo en su piso de soltera y ha mostrado su árbol, que ha decorado con total complicidad junto a su amiga y exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9', Mayeli Díaz. Entre risas y un ambiente lleno de espíritu festivo, ambas han convertido la decoración en un plan divertido.

La amistad entre Maica y Mayeli se ha ido afianzando fuera de las cámaras, pero su origen está en el reality de 'Los vecinos de la casa de al lado'. El feeling surgió cuando la ex de Álvaro Rubio entró al vecindario y congenió inmediatamente con la ganadora de la edición.

Desde entonces, las dos influencers son inseparables, y no han dudado en documentar su planazo más festivo. Esta vez, ambas han demostrado su sintonía en el piso de Maica, con unos pijamas y unos lazos en el pelo a conjunto de lo más navideños, decorando con entusiasmo un rincón muy especial de la casa.

Ambas han compartido un vídeo en Instagram colocando el árbol de Navidad con una decoración que rompe con los clásicos tonos rojo y verde. Esta vez, han apostado por el rosa, un color moderno y elegante que da un giro completamente diferente al tradicional espíritu navideño.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La base del árbol es artificial con un sutil toque nevado, lo que aporta un aire invernal y sofisticado al conjunto. Las esferas que cuelgan del abeto se centran en tonos rosas y plata brillante, y el glitter de algunas de ellas aporta un efecto muy llamativo y lleno de glamour. Como toque final, la copa del árbol está presidida por una estrella gigante en rosa con purpurina, un detalle que refuerza la estética moderna de la decoración.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A Maica Benedicto le encanta este estilo y no podía ser de otra manera su árbol de Navidad. Además, la decoración se integra a la perfección con el resto del salón, que también cuenta con toques rosados, como la alfombra de pelo y los cojines a juego, creando un espacio lleno de personalidad. Toda la decoración en conjunto logra transmitir estilo y calidez a la vez.

Las influencers nos han demostrado que la mejor terapia es el espíritu navideño y una buena sesión de decoración entre amigas, y que con creatividad, colores inesperados y un toque de brillo, cualquier hogar puede convertirse en un espacio lleno de estilo y alegría navideña.