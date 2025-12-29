Rocío Molina 29 DIC 2025 - 11:53h.

La exconcursante de 'GH VIP' se encuentra hospitalizada en la recta final de su embarazo gemelar

Estela Grande, ingresada en el hospital en el tercer trimestre de su embarazo: "Todavía no, por favor, sois muy pequeños"

Estela Grande ha reaparecido desde la habitación del hospital en el que ha sido ingresada en la recta final de su embarazo y ha actualizado su estado de salud a sus seguidores. La exconcursante de 'GH VIP' hacía saltar las alarmas hace unos días al comunicar que en su semana 32 tenía que estar en este centro hospitalario por el riesgo de dar a luz antes de tiempo.

La pareja del futbolista Juan Iglesias se ha dirigido a sus seguidores desde la cama del hospital para dar nuevos detalles de cómo evoluciona. Si en un principio, Estela Grande estaba muy preocupada e imploraba que todavía no llegasen sus bebés porque era demasiado pronto y estos muy pequeños, la influencer se ha mostrado más tranquila con las novedades que ha compartido en la que para ella está siendo una Navidad totalmente diferente.

"Agotada, pero confiando", ha dicho tras comunicar que ha terminado su segundo ciclo de medicación. Al ser muy elevado el riesgo de un parto prematuro al ver en una ecografía que se le había acortado mucho el cuello del útero y que tenía contracciones, la influencer de 31 años está resignada a estos días tan duros en el hospital que le han tocado y en los que está acompañada por su pareja Juan Iglesias.

Después de primer ciclo de medicación para frenar el parto, Estela Grande ha tenido que repetir otro ciclo para reducir las contracciones y ahora está a la espera de que este haga el efecto deseado. "Un día más. Ojalá no vuelvan las contracciones", ha dicho en este reaparición en la que también ha aprovechado para agradecer todos los mensajes de apoyo que está recibiendo.

"Gracias a todos, que sepáis que os estoy leyendo y me llenáis de ánimo", ha admitido la creadora de contenido, que se está armando de paciencia para que sus "pollitos" aguanten una semana más. Para Estela Grande esta experiencia en el hospital en la recta final de su embarazo gemelar le está mostrando lo fuerte que puede llegar a ser y se niega a leer cualquier comentario que la pueda hacer sentir mal.

"Mis entrenos nada han tenido que ver con esta situación, por mucho que algunas de vosotras queráis intentar hacerme sentir mal, solo puedo deciros una cosa. Iros a la mierda, intentar hacer sentir mal a alguien de esta manera, diciendo que esto lo he provocado yo, no tiene nombre. No tenéis escrúpulos y no os merecéis la más mínima explicación", ha concluido la exconcursante de 'GH VIP' su mensaje, destacando que prefiere quedarse con todas las muestras de cariño que son muchas más que este tipo de mensajes.