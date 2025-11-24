Ana Carrillo 24 NOV 2025 - 17:46h.

El novio de la exconcursante de 'GH DÚO' ha desmentido a Kiko Rivera tras su entrevista en '¡De viernes!'

Irene Rosales y Guillermo comparten las fotos más románticas de su viaje a Roma

Irene Rosales sigue feliz al lado de Guillermo, su nuevo novio, que se muestra siempre muy reservado cuando los reporteros le preguntan, pero que ha hecho una excepción y ha querido desmentir de manera tajante un comentario de Kiko Rivera en su entrevista de '¡De viernes!', en la que habló de la relación entre el empresario experto en césped y la exconcursante de 'GH DÚO'.

Fue a mediados de octubre cuando salieron las primeras portadas de Irene Rosales junto a su nuevo amor, con el que la pillaron besándose, dando paseos y de viaje en Madrid cuando ella participó en una gala de 'Bailando con las estrellas'. Las fotos sorprendieron a muchos porque la ruptura de la sevillana con el primo de Anabel Pantoja se había producido a mediados de agosto.

En su primera entrevista tras la publicación de las fotos, la influencer desmintió haberle sido infiel al padre de sus hijas y aseguró que, cuando se hizo público que tenía una nueva pareja, se puso en contacto con su ex para darle sus explicaciones. Unos días después, fue Kiko el que rompió su silencio con una entrevista en '¡De viernes!', en la que comentó que creía que Irene había comenzado a hablar con Guillermo antes de su ruptura: "Eso viene de antes".

Las razones que alega es que los pillaron cenando juntos en agosto, dos semanas después de la ruptura, y que cuando ellos eran pareja no eran amigos: "Ella me dijo que era su amigo, pero yo digo: 'Llevo 11 años contigo y no lo he visto nunca'". Un reportero de 'Europa Press' le ha preguntado a Guillermo por estas declaraciones del hijo de Isabel Pantoja.

El empresario ha asegurado que no ha visto la entrevista que el ex de su novia ha concedido en Telecinco, pero ante la insistencia del reportero ha comentado que "para nada" es cierto que su relación con Irene Rosales comenzase antes de la ruptura entre Kiko y ella.

Guillermo le ha dicho a este periodista que le ha pillado por las calles de su pueblo en Sevilla que su pareja es una chica estupenda y que considera que ha tenido mucha suerte en conocerla. Irene Rosales, por su parte, ha entrado por teléfono este fin de semana en 'Fiesta' para aclarar que su novio "no ha cobrado por ningunas fotos" después de que se dijera que él habría vendido las imágenes que confirmaron su relación hace ya más de un mes.