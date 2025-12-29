Equipo Outdoor 29 DIC 2025 - 10:00h.

La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha desvelado los pasos para crear las velas de mantequilla que prometen ser el plato estrella de esta Navidad

Noemí Salazar, conocida como la 'reina del brillo' por su paso por 'Los Gipsy Kings', ha vuelto a dejar a sus seguidores sin palabras, pero esta vez no ha sido con un conjunto o una decoración navideña, sino con una receta gastronómica. Su apuesta no es otra que las velas de mantequilla comestibles, una idea original que promete convertirse en la absoluta protagonista de todas las cenas en estas fechas. Así se hace este original entrante para tus cenas de Navidad.

Para la finalista de 'Gran Hermano VIP 7' la presentación en una cena navideña lo es todo. Por eso, ha compartido el paso a paso de este aperitivo que no solo es delicioso, sino visualmente impactante. Se trata de velas hechas íntegramente de mantequilla aromatizada que, al encenderse, se van derritiendo lentamente para que los invitados puedan mojar pan caliente.

El paso a paso: mezclas y sabores

La clave de esta receta es la personalización. La influencer propone dos versiones. Primero la vela gourmet, que mezcla mantequilla derretida con albahaca fresca picada, sal, y un toque especial de salsa de trufa y tomate.

Y la segunda vela para los amantes de los sabores más tradicionales, es la clásica aromatizada, una combinación de sal, perejil y ajo en polvo.

El proceso es sencillo, pero requiere truco. Se coloca una mecha de vela comestible en el centro de un vasito que servirá como molde, se vierte la mezcla de mantequilla y se lleva al congelador. Una vez sólida, se desmolda con cuidado y se encaja en el centro del pan que previamente habremos vaciado.

Para la comodidad de los invitados es mejor realizar unos cortes estratégicos en la corteza, asegurándonos siempre de que el hueco central coincida exactamente con las medidas del vaso utilizado para un encaje perfecto.

Para Noemí, el secreto está en los detalles. Al encender la mecha, la mantequilla comienza a fundirse de manera controlada, impregnando el pan de mantequilla con todos los aromas de las especias y la trufa. "Riquísimas", asegura la propia la creadora de contenido en su vídeo mientras prueba el resultado final, demostrando que entre la elegancia y la sencillez en la cocina no hay competencia.

La hija de Raquel Salazar está protagonizando un auténtico despliegue de creatividad estas fiestas. Sus seguidores no han dejado de aplaudir cada una de sus propuestas, agradeciendo la inspiración constante y esos consejos prácticos que facilitan la tarea de convertirse en el anfitrión perfecto.