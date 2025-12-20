Antía Troncoso 20 DIC 2025 - 20:18h.

La influencer responde, tajante, a las críticas por compartir el emotivo vídeo del reencuentro de Fabio con ella y sus dos hijas

Violeta Mangriñán se sincera sobre cómo está llevando estar separada de Fabio Collorichio

¡Fabio Collorichio vuelve a casa por Navidad! El exconcursante de 'Supervivientes 2019' abandonaba España hace dos meses para ir a Argentina a ayudar a su padre con sus negocios. Y es que, aunque en un principio, el cantante solo iba a estar un mes fuera de casa, finalmente su viaje se terminó alargando. Tras esta temporada lejos de Violeta Mangriñán y sus dos hijas, el influencer se ha reencontrado con su familia. Un emotivo momento que la pareja compartía en sus redes sociales.

Era la propia Violeta Mangriñán quien comunicaba el motivo por el que Fabio Collorichio había tomado la decisión de irse a Argentina. Y es que el italo-argentino, que en los últimos años ha estado centrado en su carrera musical, dejaba el país para estar al lado de su padre y echarle una mano con sus negocios, que nada tienen que ver con la música.

En un primer momento, la influencer aseguró que su pareja se iba a ir solo por un mes, pero finalmente Fabio alargó su viaje por un mes más. Esto hizo que se disparasen los rumores sobre una posible crisis entre la pareja. Sin embargo, Violeta disipaba estos comentarios y se sinceraba para el videopodcast 'En todas las salsas' sobre cómo estaba llevando estar separada del padre de sus dos hijas:

“Lo he llevado mejor de lo que pensaba. Me parece genial y muy sano que cada uno podamos tener nuestras cosas, que podamos separarnos un mes y que no se acabe el mundo. Pensaba que lo iba a pasar mal porque, aunque somos personas muy independientes, un mes con las niñas sola se me hacía bola”, confesaba la influencer.

Fabio y Violeta, juntos de nuevo después de dos meses

Pero la espera ha terminado y este viernes, Fabio Collorichio volvía a España junto a Violeta Mangriñán y las dos hijas que tienen en común, Gala y Gia. Un momento de lo más especial, que la pareja ha inmortalizado y que, más tarde, compartían con todos sus seguidores en una publicación, que la influencer acompañaba con un texto especialmente conmovedor: "Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con la que se ama".

"2 meses después... juntos de nuevo", escribía Violeta, bajo el que es ya uno de los vídeos más emotivos que ha compartido. Y es que en la publicación queda claro que, pese a a este tiempo distanciados, el amor entre la pareja sigue intacto, fundiéndose ambos en un intenso abrazo. Un momento cargado de emoción en el que también queda reflejado la felicidad de las hijas de la pareja por rencontrarse con su padre en estas fechas navideñas.

Violeta responde a las críticas tras su reencuentro con Fabio

No obstante, las críticas no tardaban en aparecer, pues varias personas cuestionaban que los exconcursantes de 'Supervivientes' hubiesen inmortalizado y compartido este momento tan íntimo y familiar. Unos comentarios a los que Violeta Mangriñán no tardaba en responder de manera contundente: "Esta grabando mi suegra porque le dio la gana, nadie se lo pidió", sentenciaba la influencer, que, además, comentaba que habían publicado las imágenes de su reencuentro porque "les daba la gana".