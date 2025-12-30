El precio de la vivienda afecta a la salud mental: "Muchos jóvenes sienten miedo al futuro"

La imposibilidad de acceder a una vivienda provoca ansiedad, tristeza e ira entre los jóvenes españoles, que destinan hasta un 58% de sus ingresos a pagar la hipoteca

Hasta un 58% del salario se va en la hipoteca: "La única solución es la acción pública"

Tener que permanecer en la casa de los padres por la imposibilidad de encontrar una vivienda se ha convertido en un motivo de ansiedad para la mitad de los jóvenes españoles. Acceder a una vivienda es prácticamente misión imposible: el precio de la vivienda ha registrado su mayor subida en 20 años. En el tercer semestre de 2025, el precio por metro cuadrado escaló hasta los 2.153 euros, lo que supone que comprar una vivienda implique un desembolso de 23.000 euros más que el año pasado.

La subida del precio de la vivienda este año ha sido del 13%, con Madrid como la ciudad donde más ha aumentado, casi un 20%, seguida de Valencia, Cantabria y Baleares. Este incremento brutal obliga a destinar un porcentaje cada vez mayor de los ingresos al pago de la vivienda: lo recomendable es un 30%, pero de media se destina un 45%. Cádiz lidera la lista con un 58%, seguida de Madrid, San Sebastián y Málaga. La situación se vuelve cada vez más tensa y muchos jóvenes ya asumen que nunca podrán comprarse una vivienda.

Jorge López, psicólogo: "El problema de la salud mental en los jóvenes está muy vinculado a la clase política y a los gobernantes"

Para analizar el tema, 'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Jorge López, psicólogo, quien explica cómo afectan los problemas de la vivienda a la salud mental de los jóvenes: "El problema de la salud mental en los jóvenes está muy vinculado a la clase política y a los gobernantes, debemos responsabilizarlos de la situación que están viviendo. Los jóvenes sienten mucho miedo al futuro, un futuro con expectativas frustrantes. Esa ansiedad provocada por el miedo es incontrolable. Además de la ansiedad, muchos jóvenes sufren tristeza y angustia, y los que logran evitar estos sentimientos a menudo experimentan ira por unas expectativas de futuro que no les permiten desarrollarse plenamente".

Además, López explica algunos problemas específicos de salud mental que han presentado sus pacientes a raíz de la vivienda: "El mayor problema es la dificultad de dejar de pensar en ello, cuanto más intentas no pensar, más lo haces. Sumado a la gran cantidad de información sobre los problemas de la vivienda, muchos jóvenes sufren de pensamientos obsesivos recurrentes de los que no logran salir".