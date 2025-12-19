67 de ellas están ubicadas en Vigo, 67 en la provincia de Valencia y 37 en Mieres

Una casa de 80 metros por 700 euros: así serán algunas de las 171 viviendas de alquiler asequible de Casa 47

La ciudadanía ya se puede inscribir en la convocatoria piloto de Casa 47 para acceder a 171 viviendas en régimen de alquiler asequible, con contrato que podrán durar hasta 75 años, y que estarán situadas en Pontevedra, Valencia y Asturias.

Del total de viviendas, que pertenecían a la Sareb, 67 de ellas están ubicadas en Vigo (Pontevedra), 67 en la provincia de Valencia y 37 en Mieres (Asturias). Las inscripciones se podrán formalizar hasta el 20 de febrero y los detalles se pueden consultar a través de la web de Casa 47.

Las personas interesadas podrán consultar una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se podrá completar online.

La adjudicación se hará por sorteo

La adjudicación se hará por sorteo y el contrato podrá durar hasta 75 años: alquiler inicial de 14 años más prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

El proceso de asignación de las viviendas se realizará por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.

Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y los beneficiarios podrán visitarla. Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se procederá a la entrega de llaves.

En el caso de Mieres, el contrato de alquiler entrará en vigor cuando además se obtenga el visado de la Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias, que previamente comprobará el cumplimiento de los requisitos y, en su caso, visará el contrato.

Precio y condiciones de las viviendas

Las 67 viviendas ubicadas en Vigo forman parte de dos promociones, tienen distintos tamaños y se alquilarán por 8,8 euros el metro cuadrado, un precio un 35% por debajo del precio medio del mercado libre en la ciudad.

La superficie media de las viviendas es de 79 metros cuadrados y el precio medio es de 662 euros. Las viviendas de Vigo no disponen de mobiliario ni electrodomésticos, por lo que se les aplicará hasta tres meses de carencia en el inicio del cobro del alquiler.

Por su lado, las 67 viviendas de Valencia tienen una superficie media de 75 metros cuadrados y el precio medio es de 486 euros. Estas viviendas están ubicadas en municipios afectados por la DANA: Ribarroja del Turia (22), Vilamarxant (15), Carlet (9), Vinalesa (6), Yátova (5), Rafelbunyol (4), Albalat dels Sorells (2), Albuixech (2) y Montserrat (2).

En el caso de Mieres en Asturias la superficie media es de 71 metros cuadrados y el precio medio es de 416 euros. Estas viviendas están calificadas como Viviendas de Protección Autonómica (VPA) por la administración del Principado de Asturias, por lo que la convocatoria de acceso a estas viviendas es independiente.

Casa 47 es la nueva Entidad Estatal de Vivienda cuyo objetivo es la creación de un parque estatal de vivienda asequible que, en cumplimiento del Artículo 47 de la Constitución Española, facilite el acceso a una vivienda digna y adecuada para la ciudadanía.