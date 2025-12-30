El programa consigue, en exclusiva, el testimonio de la primera menor que fue identificada por el FBI

Exclusiva | Víctima de Jeffrey Epstein: "Por más que me resistí, Epstein abusó de mí"

'El programa de Ana Rosa' ha conseguido, en exclusiva, el testimonio de Marina, una de las mujeres que fue víctima de Jeffrey Epstein. Se trata de la primera menor que fue identificada por el FBI, y pese a que han pasado años de la muerte del magnate, el relato de la víctima es estremecedor y muestra el infierno que tuvo que vivir durante años.

''Yo conocí a una amiga que es brasileña y ella habló conmigo y me dijo que conocía a un hombre muy rico, muy poderoso'', comienza relatando Marina sobre cómo conoció a Jeffrey Epstein en la época.

Relata cómo fue su primer encuentro: ''Él llegó al cuarto y habló conmigo 'Hola, mi nombre es Jeffrey', y yo le dije 'Hola, mi nombre es Marina'. Yo estaba hablando y pensando 'ese hombre no es normal'. Cuando yo me saqué la blusa, él me quería tocar y yo hablé con él y le dije 'no, yo no quiero que tú me toques''.

''Él consiguió mi confianza y fue experimentando varias cosas diferentes. Comenzó con un masaje de bikini y acabó completamente diferente. Era muy agresivo cuando hacía los actos de sexo. Yo veía muchas muchachas entrando y saliendo, pero yo no pensaba que eran otras muchachas haciendo la misma cosa'', explica.

Además, confiesa el miedo que le tenía: ''Llegó un tiempo que Jeffrey Stein no quería ya más porque tenía 17 años y habló conmigo y me dijo 'Tú eres un poco vieja', quería a las muchachas menores de edad, más jóvenes. Yo tenía mucho miedo porque yo sabía que era una persona muy importante, muy poderosa. Si yo hacía lo que él quería, pensaba que me iba a ayudar, que me iba a colocar en Broadway porque yo hacía ballet. Fue un infierno los tres años que abusó de mi''.