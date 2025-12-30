El programa habla con una testigo del encuentro y consigue la reacción de Guillermo

El bonito gesto de Kiko Rivera con Guillermo, el nuevo novio de Irene Rosales, en el cumpleaños de su hija: "Hay mucha cordialidad"

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales ha marcado una nueva etapa en sus vidas y hace poco salió a la luz la relación de ella con su nuevo novio Guillermo. Con el paso del tiempo ha habido varios encuentros entre Kiko e Irene debido a compromisos familiares, pero el último ha dejado una imagen para el recuerdo: un caluroso abrazo entre el ex de Irene Rosales y su novio.

Tras el esperado encuentro, 'Vamos a ver' ha hablado con una testigo que relata cómo fue el momento: ''Por lo menos, 10 o 15 minutos de conversación hubo, sobre todo ellos dos primero. Yo estaba en el parque de bolas y el parque infantil pues está enfrente, justo de la barra, veo a Kiko hablando en este caso, pues con un hombre, una conversación que ellos estaban teniendo''.

''Es que me creía en ese momento que eran amigos. Me doy cuenta de que es Guillermo cuando llega Irene y le da un abrazo. Mientras que él sigue la conversación con Kiko, como si no hubieran sido pareja nunca'', cuenta sobre la complicidad entre los tres.

''Yo de primera pensé, no será él, porque en la conversación que están teniendo parecen súper amigos y ya cuando se acercaba él, yo digo, bueno, pues se tienen que llevar superbién o tienen que tener una buena relación, o me dio esa sensación como que se llevaban súper bien'', añade la testigo.

La primera reacción de Guillermo al encuentro con Kiko Rivera

'Vamos a ver' ha conseguido la primera reacción de Guillermo al encuentro que tuvo con Kiko Rivera y el novio de Irene Rosales ha tenido unas bonitas palabras con Kiko Rivera: ''Siempre es mejor llevarse bien'', dice sobre la famosa imagen en la que se ve a él y al dj abrazados.

Además, se refiere a Kiko Rivera como ''un tío de categoría'', y explica que tanto el encuentro como el cumpleaños fueron muy bien y confirma que ha pasado un fin de semana ''espectacular'' con Irene, y afirma que pasará el fin de año junto a Irene Rosales.