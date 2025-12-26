Antonia San Juan anuncia que su última quimioterapia será el 30 de diciembre y afronta el final del año con alivio y esperanza

Antonia San Juan comparte los efectos secundarios de su quinta quimioterapia: "El olor era insoportable"

Antonia San Juan anunció el pasado septiembre que padecía cáncer y desde entonces ha compartido su proceso con una honestidad poco habitual. La actriz afronta el final de uno de los años más difíciles de su vida, pero con una noticia que lo cambia todo. A las puertas de despedir 2025, ha revelado que su última sesión de quimioterapia está prevista para el próximo 30 de diciembre, un hito que vive con alivio, gratitud y una felicidad serena que ha querido trasladar a sus seguidores.

El pasado martes, la intérprete de 'La que se avecina' o 'Gym Tony' explicó por qué había decidido resguardarse en casa: "Hace mucho frío en Madrid y no quería jugármela, resfriando y tener que posponer la última quimio. El 30 de diciembre", escribió en Instagram tras recibir unos resultados médicos "perfectos", según le comunicó su doctora. La prudencia, aprendida a la fuerza durante el tratamiento, se mezclaba con la emoción contenida de quien ve cada vez más cerca el final del proceso.

Lejos de grandes celebraciones, la actriz optó por un plan sencillo y simbólico para festejar la buena noticia. "Buscamos un restaurante de comida buena y allí pusimos el huevo. Estoy contenta", confesó con su habitual ironía. Un gesto cotidiano que resume su manera de estar en el mundo: celebrar la vida sin estridencias, aferrándose a los pequeños triunfos que, en momentos así, adquieren un valor inmenso.

"Una cosa es que una tenga lo que tiene y otra es que no te pongas mona"

Durante estos meses, San Juan no ha escondido los efectos físicos de la quimioterapia ni las dificultades del tratamiento. Ha hablado de la pérdida de peso, de la necesidad de comer más veces al día y de cuidarse incluso cuando el cuerpo no acompaña. "Una cosa es que una tenga lo que tiene y otra es que no te pongas mona", reflexionó este pasado jueves, día de Navidad, en uno de sus vídeos, reivindicando el autocuidado como una forma de resistencia y dignidad.

La importancia de la salud mental para Antonia San Juan

Pero si algo ha marcado su manera de afrontar la enfermedad ha sido el trabajo previo con su salud mental. La actriz ha defendido abiertamente el psicoanálisis como uno de los grandes pilares que la han sostenido: "Todos esos cimientos y toda esa base me ha servido mucho para poder llevar el tratamiento oncológico, para la tranquilidad", ha precisado en otro vídeo este viernes. A sus 64 años, se define como una mujer independiente, capaz de disfrutar de la soledad y de su propio diálogo interior, una conquista que hoy cobra más sentido que nunca.

Una mirada crítica hacia el rencor y las etiquetas morales

En medio de la enfermedad, Antonia San Juan también ha hecho balance vital: reconciliaciones, vínculos que permanecen y una mirada crítica hacia el rencor y las etiquetas morales. "El rencor no cabe en mi vida", asegura, reivindicando la empatía y la complejidad humana. A la espera de esa última quimio que ya da "por hecha", la actriz se despide del año con una lección clara: hay que vivir, cuidarse y celebrar cada paso, porque incluso en los momentos más duros, la vida sigue ofreciendo motivos para estar contenta.