Gonzalo Barquilla 06 NOV 2025 - 20:29h.

Antonia San Juan estuvo presente en la Gala Break On Time 2025 y habló sobre su tratamiento contra el cáncer

La actriz compartió hace semanas su primera foto con la quimioterapia: "Puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza"

La actriz española Antonia San Juan, a quien diagnosticaron cáncer a principios de septiembre, reapareció ante las cámaras este pasado miércoles durante la Gala Break On Time 2025, un evento que premia por segundo año los mejores guiones a nivel internacional.

Allí, la intérprete de 64 años atendió a la prensa derrochando simpatía y habló sobre cómo está llevando su tratamiento de quimioterapia contra la enfermedad, la cual hizo que se alejara de los escenarios.

"Lo tienes que ir incorporando porque si no, una cosa es estar enferma y otra es vivirlo. No hay que vivirlo, hay que compaginarlo", confesó cuando saludaba a la prensa y lanzaba un mensaje claro: "Tienes dos opciones, morirte o continuar".

"Me podría haber quedado en mi casa cultivando la enfermedad, pero no es el caso"

La actriz de Las Palmas de Gran Canaria, que está plasmando en sus redes sociales cómo está siendo su día a día y cómo lleva los efectos secundarios del tratamiento, señaló también ante las cámaras que "no" es consciente de la ayuda que da a otros enfermos.

"Ni quiero tampoco ser consciente de nada", apuntó. "Yo no lo hago con ninguna finalidad ni con nada. De hecho, todo lo que me proponen de ser imagen, yo no quiero", añadió la actriz conocida por series como ´La que se avecina' o 'Gym Tony'.

Además, Antonia destacó su entereza: "Me podría haber quedado en mi casa cultivando la enfermedad y diciendo que mal me encuentro y que pobrecita de mí, pero no, no es el caso". La intérprete, eso sí, dejó claro que a ella "lo de luchar y ser una guerrera" no le gusta. "No me gustan esos calificativos. No soy ninguna guerrera, soy una actriz trabajando", sentenció.