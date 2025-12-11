La artista revela un truco que ha aprendido de una amiga que está pasando por el mismo proceso
La actriz Antonia San Juan reaparece en pleno tratamiento contra el cáncer: "Tienes dos opciones, morirte o continuar"
La actriz Antonia San Juan comparte en redes sociales cómo se siente tras su quinta quimioterapia, una sesión de la que salió “un poquito rara”. “No me había pasado, creo que lo comenté en el post anterior, y sí noté como esa sensación de náusea y lo del olor, que era insoportable”, confiesa en un post de Instagram.
La artista, que habló sobre la lección que aprendió con esta enfermedad, revela un truco que ha aprendido de una amiga que está pasando por el mismo proceso: chupar un trozo de limón. “Pues oye, fue chupar un poquito e inmediatamente desapareció la sensación de náuseas”, recuerda. Y, después de esta conversación, la actriz canaria comparte su reflexión sobre su enfermedad, su rutina con el deporte y su profesión.
Antonia aclara que sus trabajos llegan a cuentagotas
Antonia San Juan explica en el vídeo que su amiga, también actriz, tiene miedo de hacer pública su enfermedad por miedo a que no la contraten. Pero la artista canaria tiene otro punto de vista sobre el trabajo: “Creo que verdaderamente el miedo a que te contraten es cuando se te acumulan los guiones y está todo el mundo llamándote para trabajar”.
"Siempre digo que me siento una diáspora en esta profesión. Soy miembro de la Academia desde que me nominaron a los Goya en el año 2000, pero es cierto que siempre he sido independiente. La gente me dice 'no, es que tú vas a tu rollo', pues gracias a eso he montado mis espectáculos porque verdaderamente no se me han acumulado los trabajos, ha sido todo muy a cuentagotas", recalca la actriz.
“Exponer mi enfermedad públicamente, no creo que me vaya a dar ni más trabajo", resalta
Y señala que compartir su enfermedad no le ha dado ni quitado el trabajo: “Exponer mi enfermedad públicamente, no creo que me vaya a dar ni más trabajo, ni que me lo den, ni que me lo quiten. Sencillamente, va a seguir igual. Cuando digo cuentagotas, es que ha ido así”. Antonia cree que esto ocurre más “en los papeles femeninos”. “Con 64 años ya no te ven joven y si no eres guapa y estás buena, pues tampoco tienes mogollón de trabajo. Yo me considero una gran actriz, lleno los teatros, pero lo otro es otra cosa diferente”, afirma ella.
Para la actriz canaria, el teatro es su refugio: “Es mi lugar seguro donde puedo pagar mis hipotecas, mis caprichos... todo”. Aunque asegura que ya no siente las mismas ambiciones que antes: “Yo ya no tengo esas ambiciones pero tampoco quiero trabajar a ese ritmo. No me gusta trabajar de noche y ya eso es un impedimento. Me gusta mi trabajo y mi profesión pero ya no me lo quiero comer todo”.
"Siento que acompaño a personas que están pasando este proceso·, dice la actriz
Aunque eso no significa que no adore su profesión. “Me alegro de no tener esas ambiciones, de esta tranquilidad. Es un alivio porque sino es una continua batalla y a mí ya no me compensa”, aclara la actriz de 64 años. Para acabar su vídeo, Antonia hace una reflexión sobre la repercusión de su enfermedad: “Estoy contenta porque estoy ayudando a muchísima gente y me estoy ayudando a mi también”.
"Me siento acompañada, siento que acompaño a personas que están pasando este proceso y animarnos es lo más importante. Todo lo que venga luego, pues bien, lo que no venga, pues también”, añade. Y lanza un mensaje para todas las personas que están en su situación: “Que sigan con fuerza y con toda la alegría y a los que empiezan, que confíen en la medicina y en la ciencia”.