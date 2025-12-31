Los preparativos que no pueden faltar en la cena de Nochevieja de los famosos de Telecinco

Berto González 31 DIC 2025 - 11:43h.

Los famosos de Telecinco despiden el año con una cena de Nochevieja llena de ideas originales y variadas, desde las creativas uvas de Noemí Salazar, las galletas de chocolate de Ana López y Borja González, los pasteles saludables de Manu Lombardo, hasta el bizcocho sin azúcar ni gluten de Nagore Robles

Noemí Salazar enseña cómo hacer el entrante más original de estas Navidades: velas de mantequilla

La Nochevieja es una de las cenas familiares más importantes del año y, también para los famosos de Telecinco, una oportunidad perfecta para compartir recetas especiales con las que despedir el año alrededor de la mesa. Más allá de los menús clásicos y de toda la vida, nuestros famosos han apostado por propuestas originales, dulces reinventados y platos pensados para sorprender sin complicaciones. Desde versiones creativas de las uvas hasta postres aptos para todos, estos son algunos de los preparativos que no faltan en la cena de Fin de Año de los rostros más populares de la cadena.

Las ideas para la cena de Nochevieja de los famosos de Telecinco

La tradición de tomar las doce uvas a medianoche sigue siendo intocable, pero hay quienes han decidido darle una vuelta creativa y divertida. Es el caso de Noemí Salazar, que ha compartido hasta cinco formas distintas de presentar las uvas para las campanadas, pensadas tanto para sorprender a los invitados como para hacer más ameno el momento más esperado de la noche.

Una de sus propuestas más llamativas son las uvas confitadas con cava, una opción elegante en la que la fruta se impregna del aroma de esta bebida tan asociada a las celebraciones. A esta idea se suman las brochetas de uvas, ideales para servir de forma individual y evitar prisas de última hora. También propone introducir las uvas dentro de una bola de Navidad transparente, convirtiéndolas en un elemento decorativo y típico de estas fechas. Otra de sus ideas más originales consiste en colocar las uvas con un toque de Nutella sobre un plato circular, simulando las horas de un reloj que marca la cuenta atrás hasta el nuevo año. Por último, Noemí apuesta por un collar de uvas cosidas con hilo dorado y rematadas con un lazo, una presentación muy festiva y navideña llena de creatividad.

En un receta más clásica, pero igualmente pensada para triunfar en la cena de Nochevieja, destaca la receta de Ana López y Borja González. La pareja ha optado por unas galletas de chocolate elaboradas a partir de masa de hojaldre, una base sencilla que permite ahorrar tiempo sin renunciar al sabor. Las galletas se hornean a fuego lento para conseguir una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, se pintan con huevo antes de entrar al horno y, una vez listas, se espolvorean con azúcar glas. El resultado es un dulce fácil de preparar, perfecto para compartir después de la cena o acompañar con una copa en los primeros minutos del año nuevo.

La opción salada y más saludable llega de la mano de Manu Lombardo, que ha apostado por unos pasteles de brócoli con pescado, pensados para quienes quieren cuidarse incluso en una noche tan especial. Estos pequeños pasteles combinan brócoli con bacalao o merluza, a los que se añade queso crema para aportar cremosidad y una salsa kimchi que introduce un punto diferente y ligeramente picante. Es una receta equilibrada, que mezcla verduras y proteína, y que se presenta en formato individual, ideal como entrante o plato ligero dentro de un menú más amplio.

Para cerrar la cena con un postre apto para casi todos, Nagore Robles ha compartido su receta de bizcocho de chocolate sin azúcar, sin gluten y sin lactosa. Una alternativa pensada para personas con intolerancias o que prefieren reducir el consumo de ciertos ingredientes sin renunciar al placer de un dulce casero. En su versión, el chocolate se combina con manzana, que aporta jugosidad y un sabor suave que equilibra el bizcocho. El resultado es un bizcocho esponjoso y ligero, perfecto para poner el broche final a la última cena del año.