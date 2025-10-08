Lorena Romera 08 OCT 2025 - 09:00h.

El finalista de 'GH VIP' compara el periodo que estuvo en Bilbao con Jessica Bueno con "bajar a segunda división"

Luitingo vende el regalo que Jessica Bueno le hizo por su cumpleaños

Luitingo ha recordado su etapa en Bilbao con Jessica Bueno. El músico ha hecho balance de lo mucho que ha cambiado su vida en estos últimos años, desde que entró a participar en 'GH VIP'. Allí conoció a su exnovia, que ahora participa en 'Supervivientes All Stars'. Por ella lo dejó todo, yéndose a vivir al norte durante una larga temporada. Unos meses a los que ahora se refiere como "casi bajar a segunda", en términos futbolísticos.

El cantante ha visitado el podcast 'Oju, qué podcast', donde se ha sincerado sobre diferentes aspectos de su vida: desde la familia y sus orígenes, pasando por su amor por la música, su paso por por 'GH VIP', las críticas, la presión mediática y, por supuesto, su relación con Jessica Bueno. El de Triana no ha tenido problema en reconocer que para él no ha sido nada fácil y que ha pasado momentos muy complicados.

"Hubo mucha gente que se creyó que tuve una relación de interés y resulta que fue todo lo contrario", señala el intérprete de Chico Perfecto, la canción principal de la película Operación Camarón. Una entrevista en la que reconoce que podría sentarse en un plató de televisión a contar la historia de su ruptura sentimental con la ex de Jota Peleteiro y ganar "muchísimo dinero", pero que él "prefiere labrarse su futuro de otra manera".

"Hay gente que se aprovecha de lo mediático, y yo no me he aprovechado"

"Hay gente que se aprovecha de lo mediático, y yo no me he aprovechado", señala el compositor, que ha hablado del momento más oscuro de su vida. "He pasado lo que no sabe Dios. He estado cuatro meses encerrado en mi casa, sin salir de un colchón. De lo único que tenía ganas era de que pasara el tiempo", expresa, echando la vista atrás a aquel periodo tras su ruptura sentimental, en febrero de este año tras más de un año de relación.

Un podcast en el que Luitingo también ha recordado cómo fue el periodo en el que se fue a vivir con Jessica Bueno a Bilbao. Aunque al final el balance que hace es positivo, sí que empieza hablando con cierto tono de humor, haciendo comparaciones futbolísticas con que aquel periodo fue como "bajar a segunda".

"Me fui a vivir al norte, es una historia un poco larga... Fue regular. Un poquito más y bajo a segunda", ha comentado entre risas antes de rápidamente decir: "no, pero todo tiene sus cosas buenas y malas en la vida, así es la vida". Y es que Luitingo, que reconoce que "el ambiente en Bilbao es increíble" y la gente allí le trató "de categoría", no se arrepiente de ninguna de las decisiones que tomó desde que se embarcó en la aventura de 'GH VIP', con todas sus consecuencias.