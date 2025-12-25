Berto González 25 DIC 2025 - 11:00h.

El 2025 ha demostrado que los propósitos de año nuevo relacionados con el amor, la familia y el crecimiento personal de los famosos no siempre se cumplen como se planean, dejando metas a medias y produciéndose giros inesperados

Cada comienzo de año llega cargado de nuevos propósitos, listas de objetivos y deseos de mejorar aspectos de nuestras vidas. También para los famosos, que arrancan enero con propósitos relacionados con el amor, el crecimiento personal, la estabilidad familiar o el autocuidado. Sin embargo, el paso de los meses demuestra que cumplirlos no siempre es sencillo. El 2025 ha sido un buen ejemplo de ello: algunos rostros conocidos lograron avanzar en sus metas, otros se quedaron a medio camino y varios tuvieron que asumir que la vida tomó un rumbo distinto al que habían imaginado, y otros, contra todo pronóstico, sí han llegado a materializarse.

Los propósitos de año nuevo que no salieron como se esperaba

Adara Molinero comenzó 2025 con una idea muy clara: no volver a enamorarse de ningún chico "friki", tal y como ella misma había confesado 'En las mejores familias', tras su ruptura con Álex Guita. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa. Apenas unos meses después, conoció al futbolista Vicente Romero, con quien inició una relación que, con el paso del tiempo, se ha consolidado. Aunque su propósito inicial no se cumplió, Adara ha encontrado la estabilidad sentimental junto a Vicente y parece atravesar un momento personal mucho más fructífero, demostrando que a veces romper las propias promesas puede ser una buena noticia.

En el caso de Elena Rodríguez, el objetivo para 2025 estaba centrado en el autocuidado. Se propuso cuidar más de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. A lo largo del año, la madre de Adara Molinero ha dado pasos en esa dirección, incorporando el gimnasio a su rutina y prestando más atención a su bienestar. Sin embargo, ella misma ha reconocido que no ha sido constante, por lo que su propósito se ha cumplido solo a medias. Un reflejo muy habitual de lo que ocurre cuando las buenas intenciones chocan con la rutina del día a día.

Marta Peñate afrontó el año con uno de los deseos más importantes de su vida: ampliar su familia junto a su pareja, Toni Spina, a través de la fecundación in vitro. A lo largo de 2025 compartió el proceso con total sinceridad, visibilizando cómo ha sido el camino que ha estado lleno de momentos difíciles. Lamentablemente, el objetivo no se ha conseguido, aunque Marta ha seguido mostrándose fuerte y decidida a no renunciar a su sueño, convirtiendo este proceso en un ejemplo total de resiliencia.

Ana María Aldón, por su parte, comenzó el año con la idea de oficializar su relación con Eladio y dar el paso definitivo hacia el matrimonio. Aunque la pareja ha continuado unida y estable, la boda no ha llegado durante este 2025. El propósito quedó pendiente, demostrando que no todas las relaciones siguen los tiempos que uno se marca, incluso cuando hay amor y compromiso de por medio.

Patricia Steisy pidió al 2025 estabilidad familiar junto a Pablo Pisa. Sin embargo, el año estuvo lejos de ser tranquilo. A principios del verano, la pareja rompió su relación y Pablo llegó incluso a abandonar la casa familiar, conocida como 'Villa Garbanza'. Meses después, ambos decidieron darse una nueva oportunidad, se reconciliaron y volvieron a vivir juntos. Aunque el camino no fue el esperado, el final del año dejó un fuerte sentimiento de reconstrucción en su vida familiar.

No todos los propósitos quedaron a medias. Christian Gálvez se propuso pasar más tiempo con su familia y lo ha cumplido con creces. Durante 2025 se ha volcado en su vida familiar, disfrutando de su mujer, Patricia Pardo, y de su primer hijo en común, Lucas. Ha priorizado el tiempo en casa, los planes tranquilos y la paternidad, convirtiendo este objetivo en uno de los grandes éxitos personales del año. Algo similar ocurrió con Isa Pantoja y Asraf. Tras su enlace matrimonial, ambos tenían claro que querían ampliar la familia. En junio de 2025 dieron la bienvenida a su hijo Cairo, cumpliendo uno de los deseos más importantes de sus vidas. Un propósito que no solo se hizo realidad, sino que marcó un antes y un después en su relación sentimental.

El balance de 2025 deja claro que los propósitos, incluso entre famosos, no siempre se cumplen como se imaginan. El amor, el autocuidado, el crecimiento personal y la estabilidad familair siguen siendo metas universales, llenas de avances y giros inesperados que forman parte del camino vital de cada uno.