Joaquín Prat comparte un recuerdo de la boda entre Ortega Cano y Rocío Jurado

Gloria Camila desvela todos los detalles del cumpleaños de Ortega Cano en 'El tiempo justo': "Lo pasamos muy bien"

Compartir







Las navidades son unas fechas señaladas en el calendario, donde se junta la familia y se viven momentos inolvidables y llenos de magia. En 'El tiempo justo', Gloria Camila ha recordado algunas de estas cenas tan especiales en su casa, después de ver un video de su madre, Rocío Jurado, felicitando el año nuevo junto a Lina Morgan en 1991.

Gloria ha admitido que, pese a ser muy pequeña en aquella época, aún recuerda las grandes fiestas que organizaba su madre, unas celebraciones llenas de celebrities que nadie se quería perder: "Yo era muy pequeña, y las nocheviejas que nosotros hemos pasado eran así. Abajo teníamos un tablao' y al final se unía muchísima gente y se hacían fiestas ahí hasta las mil", contaba con todo lujo de detalles.

La colaboradora del programa ha explicado que durante esas celebraciones, todo el mundo estaba invitado y que "no se le cerraban las puertas a nadie". Familiares y amigos se reunían en 'Villa Jurado' para festejar estas fechas tan señaladas. La emoción y los nervios se apoderaban de todos los miembros de la familia y los invitados, pues a la mañana siguiente "todo el mundo" tenía regalos en el sofá.

El menú de 'La Jurado'

Durante esas cenas, la familia comía "mucho marisco, las nécoras que le encantaban a mi madre y las galeras", explicaba. Un menú lleno de platos procedentes del mar, debido a la procedencia de la cantante y la proximidad a la costa.

Según ha relatado Gloria, no importaba el destino: ya sea Miami o España, la fiesta se vivía igual. La decoración también era una parte muy importante: "Meses antes planificando el árbol de navidad en la entrada, un Belén en la salita y la decoración en el salón. Todo estaba al detalle", explicaba.

"Era una disfrutona"

El presentador, Joaquín Prat se ha acordado también de un episodio en el que sus padres fueron a la boda entre Rocío Jurado y José Ortega Cano: "Lo disfrutaron mucho porque tu madre hacía unas fiestas del estilo de Lola Flores", reconocía él. Además, Joaquín Prat ha dicho que la cantante era una "disfrutona".

Gloria Camila ha reconocido que ahora se ha reducido la cantidad de gente en las celebraciones: "Nos juntamos la familia paterna. Ahora se encargan mi padre y mis tías y cada uno trae algo", afirmaba.

¿Qué le espera a Gloria Camila en 2026?

Durante el último programa del año de 'El tiempo justo', el programa ha traído a David Trivín, futurólogo, para desvelarle a los colaboradores del programa qué les espera durante el próximo año. El invitado no ha dudado con Gloria Camila: en 2026 conseguirá novio. Además, el futurólogo le ha dado todos los detalles sobre quién será este misterioso hombre que conseguirá el corazón de la hija de Rocío Jurado.

"Intuyo una nueva pareja. Será alguien que ya conozca, está en algún entorno tuyo. No sé a qué se dedica. Es una persona un poco conocida, pero no es famosos", afirmaba. Algunos de los compañeros han barajado algunos nombres. ¿Acertará con sus predicciones?