Violeta Mangriñán revela que ha sufrido un aborto este año: "Todavía duele"

31 DIC 2025 - 10:17h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre un episodio muy difícil que ha vivido: perdió un bebé en el primer trimestre del año

Violeta Mangriñán se ha sincerado sobre uno de los episodios más difíciles de su vida y que ha vivido este año. La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado que ha sufrido un aborto y con su relato ha querido mostrar esa otra realidad no tan idílica que se esconde detrás de las redes sociales.

La noticia, que ha compartido con sus seguidores junto con otros momentos de este 2025, combina realidad y dolor al recordar esta dura pérdida. "Ahora mismo estaría a dos semanas de parir a mi tercer hijo/a y la verdad es que pensaba que ya no, pero todavía duele", mientras explica cómo sería su situación si el embarazo hubiera llegado a buen término.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha confesado cómo afrontó el momento y cómo se lo guardó para ella hasta ahora. Pero consciente de que con su testimonio puede ayudar, Violeta Mangriñán se ha abierto y lo ha hecho con una mezcla de fuerza y de vulnerabilidad. La influencer quiere también mostrar que no todo es de color de rosa en la vida de las influencers ni lo que se ve en Instagram.

Por eso coincidiendo con el resumen o recap del 2025 que todos están subiendo a redes, ella ha hecho lo mismo y ya no se ha guardado el suceso que ha marcado su año y que aún le duele. "No todo ha sido bonito en este 2025. Solo quería recordaros que no idealicéis todo lo que veis en redes, todos pasamos momentos duros, aunque no los compartamos todos".

Este mensaje a escasas horas de entrar en el año nuevo es una forma que ha utilizado Violeta Mangriñán de abrazar a otras madres y mujeres que también han pasado por lo mismo y de vivir esta fase del duelo. "Si tu 2025 no ha sido como esperabas, espero que este 2026 consigas todo lo que te propones y sea el año que mereces", ha expresado esperanzadora.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio tienen dos hijas: Gala, de 3 años y Gia que cumplirá 2 el próximo mes de febrero. La exconcursante de 'Supervivientes' ha asegurado que su familia ya estaba al completo, pero la noticia de un tercer embarazo la ilusionó y su pérdida ha sido una noticia muy dura para ella que le ha afectado mucho.