Álex Ghita ha dado algunos trucos en '¡Vaya fama!' para perder los kilitos de más de las Navidades

Álex Ghita ha querido participar en el primer programa de ‘¡Vaya Fama!’ del año y nos ha propuesto una sesión de entrenamiento para rebajar los kilitos que hemos cogido con los polvorones y turrones en estas Navidades.

Él tiene claro que, para conseguir su esculpido cuerpo, se necesita esfuerzo y no pasarse el día sentado en el sillón: “Lo que debemos hacer si queremos un ‘six pack’ es sudar”, declara el entrenador de las estrellas.

“Estos resultados solo se consiguen entrenando”, afirma el que en su día mantuvo una relación sentimental con Adara Molinero, la mujer a la que le podría haber enviado algunos dardos en su primera sesión de ‘entreno’ de 2026.

Hay que decir que, entre mancuerna y mancuerna, el deportista ha aprovechado para lanzar más de un dardo, aunque no sabemos hacia qué persona iban dirigidos. ¿Eran para la hija de Elena Rodríguez?

Entre otras cosas, ha dicho lo siguiente: “Los abdominales no engañan, no mienten, como algunas personas” y “Esta kettlebell pesa menos que los dramas de algunas personas”. Dos auténticas bombas que podrían ir dirigidas hacia la que fue su novia.