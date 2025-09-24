Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
All Stars
Exparejas

Álex Ghita carga contra Elena Rodríguez tras su salida de 'Supervivientes All Stars': "En algunas familias..."

Álex Ghita
Álex Ghita en platóMediaset
Compartir

Antes de iniciar una relación con el futbolista Vicente Romero, Adara Molinero estuvo saliendo con el entrenador personal Álex Ghita, que se hizo conocido por entrenar a Carla Barber. Su relación no acabó en buenos términos y el exconcursante de 'GH DÚO' ha arremetido contra su exsuegra, Elena Rodríguez, al verla entrar al plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' como segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars' - y enterarse de que su hija quiso abandonar - tras la salida de Kike Calleja.

Elena Rodríguez, en shock al descubrir la última decisión de su hija, Adara Molinero, en 'Supervivientes All Stars': "Su gestión de emociones no le deja crecer"
Elena Rodríguez, en shock al descubrir la última decisión de su hija, Adara Molinero, en 'Supervivientes All Stars': "Su gestión de emociones no le deja crecer"
PUEDE INTERESARTE

Lo ha hecho a través de la red social X, el antiguo Twitter, donde ha comentado: "En realities siempre hay quien presume de ser un hueso duro de roer… y al final el (gueso) está hueco por dentro. Parece que en algunas familias la herencia no es durar, sino hacer las maletas rápido: mucha boca al entrar y poca gloria al salir".

Un tuit con el que ha aprovechado para lanzarle un dardo a su exnovia, que fue la primera expulsada de la edición anterior en una nominación en la que se enfrentó a Olga Moreno y en la que le pidió a sus seguidores, sus 'adaristas', que no la salvasen porque quería volver a España tan pronto como fuera posible.

PUEDE INTERESARTE

Ahora sí que quiere que sus 'adaristas' la salven de la nominación a la que se enfrenta esta semana contra Jessica Bueno y Fani Carbajo tras la salvación de Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'.

El barro señala al primer salvado de 'Supervivientes All Stars' de la semana, que es elogiado por sus compañeros: "Tiene una personalidad arrolladora"
El barro señala al primer salvado de 'Supervivientes All Stars' de la semana, que es elogiado por sus compañeros: "Tiene una personalidad arrolladora"
Temas