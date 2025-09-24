Álex Ghita carga contra Elena Rodríguez tras su salida de 'Supervivientes All Stars': "En algunas familias..."
Álex Ghita, ex de Adara Molinero, ha arremetido contra su exsuegra por sus declaraciones en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'
Antes de iniciar una relación con el futbolista Vicente Romero, Adara Molinero estuvo saliendo con el entrenador personal Álex Ghita, que se hizo conocido por entrenar a Carla Barber. Su relación no acabó en buenos términos y el exconcursante de 'GH DÚO' ha arremetido contra su exsuegra, Elena Rodríguez, al verla entrar al plató de 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie' como segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars' - y enterarse de que su hija quiso abandonar - tras la salida de Kike Calleja.
Lo ha hecho a través de la red social X, el antiguo Twitter, donde ha comentado: "En realities siempre hay quien presume de ser un hueso duro de roer… y al final el (gueso) está hueco por dentro. Parece que en algunas familias la herencia no es durar, sino hacer las maletas rápido: mucha boca al entrar y poca gloria al salir".
Un tuit con el que ha aprovechado para lanzarle un dardo a su exnovia, que fue la primera expulsada de la edición anterior en una nominación en la que se enfrentó a Olga Moreno y en la que le pidió a sus seguidores, sus 'adaristas', que no la salvasen porque quería volver a España tan pronto como fuera posible.
Ahora sí que quiere que sus 'adaristas' la salven de la nominación a la que se enfrenta esta semana contra Jessica Bueno y Fani Carbajo tras la salvación de Gloria Camila en 'Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie'.