La madre de Sofía Suescun desvela qué espera para el próximo año

El conflicto entre Sofía Suescun y Maite Galdeano volvió a colocarse en el centro de la actualidad televisiva en 'Fiesta'. La madre de la ganadora de Supervivientes sorprendió a todos al felicitar públicamente el Año Nuevo a su hija en pleno directo, en un gesto cargado de simbolismo tras meses de distanciamiento familiar.

Durante su intervención en el programa, Maite Galdeano se ha mostrado reflexiva y dejando claro que afronta una nueva etapa vital. Al ser preguntada por sus deseos para el nuevo año, la colaboradora habló de “vida nueva”, una expresión que repitió en varias ocasiones y que definió como su mayor anhelo: “Vida nueva y nueva vida, que florezca el amor, que florezca la fantasía”, expresó, dejando entrever su intención de pasar página y empezar de cero.

Entre sus sueños para 2026, Maite incluso bromeó con la posibilidad de que “aparezca una casita en Madrid”, algo que comentó con humor y cercanía, despertando las risas del plató. Tampoco esquivó las preguntas sobre su vida sentimental, aunque dejó claro que no todo lo que se dice sobre ella es cierto: “Siempre me ponen novios y novios, pero no te creas ni la mitad”, aseguró con ironía.

Un saludo y un beso

Sin embargo, el momento más significativo llegó cuando Miguel Frigenti le ha preguntado directamente por un posible acercamiento con su hija. Maite no dudó en admitir que uno de sus mayores deseos es “algún reencuentro familiar”, una frase que resonó con fuerza en el plató y que fue interpretada como un claro mensaje hacia Sofía Suescun.

Ante la insistencia del equipo de 'Fiesta', Maite confesó que no había tenido ocasión de felicitar personalmente el año a su hija, pero explicó que confía en “las energías del Universo”, el mar, las estrellas y la luna para mantenerse conectada con ella. Finalmente, animada por los presentadores, lanzó un mensaje directo a cámara: “Felicidades, hija mía. ¡Feliz año!”, decía mandándole a su hija a pesar de el conflicto que las distancia.

Un gesto sencillo, pero cargado de emoción, que reaviva la esperanza de un posible acercamiento entre madre e hija y que vuelve a poner el foco en una de las relaciones familiares más comentadas del panorama mediático. ¿Será este mensaje el primer paso hacia la reconciliación entre Maite Galdeano y Sofía Suescun? El tiempo lo dirá.