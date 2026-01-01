Amor Romeira cuenta en 'Fiesta' que tiene un nuevo amor: “Es una relación bonita”

Fiesta 01 ENE 2026 - 19:15h.

La colaboradora confiesa muy feliz cómo se siente en su relación en 'Fiesta'

Durante el primer programa del año de 'Fiesta' Amor Romeira se ha mostrado feliz y ha contagiado a sus compañeros de esta felicidad. ¿El motivo? Lo ha desvelado ella misma en el programa. La colaboradora sorprendió a los colaboradores al confirmar que está ilusionada y conociendo a alguien especial, dejando claro que atraviesa un momento personal muy dulce: “Yo estoy muy bien”, aseguraba al ser preguntada por su situación sentimental.

Aunque evitó dar demasiados detalles, Amor Romeira no ha escondido su felicidad. Ella ha reconocido que está conociendo a una persona y que esa nueva ilusión se nota incluso en su energía: “Por eso esta energía”, comentó entre risas, mientras en el plató celebraban la noticia como el primer romance del año.

Eso sí, la tertuliana fue prudente. Tras experiencias pasadas que no acabaron bien, Amor prefirió no etiquetar lo que está viviendo ni desvelar la identidad de su nuevo amor para que no se especule sobre su relación con este 'misterioso' hombre: “No lo quiero llamar relación”, explicó, insistiendo en que se trata de una etapa de conocimiento mutuo. Aun así, no dudó en definirlo como algo especial: “Es una relación bonita”.

¿Qué le ha cautivado?

Durante la conversación, Amor ha destacado las cualidades que más le han conquistado de esta persona: su atención, su manera de cuidarla y lo detallista que es con ella: “Me parece maravilloso cómo está atento a mí, cómo me gusta”, admitía, dejando claro que se siente valorada y tranquila, algo fundamental para ella en este momento.

Sobre si está emocionada, Amor fue sincera pero medida: “Estoy emocionada, pero bien”. Una ilusión con los pies en la tierra, consciente de que será el tiempo quien marque el rumbo de esta historia. Incluso bromeó con la posibilidad de presentarlo en el futuro a sus compañeras, aunque por ahora prefiere mantenerlo al margen del foco mediático.