El hijo de Carmen Borrego ha ofrecido declaraciones sobre la polémica que le rodea a su ex y a él

Paola Olmedo carga contra su expareja, José María Almoguera: "Estoy enfadada, eso no se hace"

José María Almoguera ha roto su silencio después de que Paola Olmedo se llevase una tremenda decepción con su expareja por las declaraciones que hizo sobre la firma del divorcio. La que fue nuera de Carmen Borrego cree que el nieto de María Teresa Campos pasó la pelota y la acusó de ser la que ponía frenos al trámite.

Ahora, el colaborador de Telecinco se ha pronunciado sobre la polémica que les rodea. "Eso son temas de jueces y abogados no voy a habalr de temas de abogados delante de una cámara me parece que no es necesario", comienza diciendo a la prensa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Cuando es preguntado por lo que opina sobre el enfado -Paola Olmedo aseguró que le parecían "juegos de niñatadas"-, José María Almoguera responde sin mucho remordimiento. "Pues lo siento, ya está", dice.

Además, el televisivo tiene claro que intentará evitar polémicas en público con la que, en términos legales, sigue siendo su mujer. "No he hablado de la madre de mi hijo nunca ni lo voy a hacer", aclara. "De muchos otros temas preguntadme, pero de este tema el día de mañana el que lo puede sufrir es mi hijo y no me voy a aventurar a hacerle daño bajo ningún concepto", agrega como hemos visto en 'El tiempo justo'.

Paola Olmedo continúa enfadada: "No deja de tirarme la pelota a mí"

Sin embargo, cree que Olmedo deberá ser consecuente con sus declaraciones a los medios. "Ella sabrá lo que hace, en su conciencia quedará lo que haga. No, no estamos sin más y no vamos a estar", concluye.

La colaboradora del programa de Telecinco Leticia Requejo comparte además qué le ha dicho Paola Olmedo en las últimas horas. "No deja de tirarme la pelota a mí cuando le estoy escribiendo hasta por WhatsApp de que firmemos ya. José María nunca es sincero en nada de lo que dice", comparte la periodista en base a lo que le ha trasladado la expareja de Almoguera.