Blanca Romero se declara a Quique Sánchez Flores tras confirmar su relación

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores, pillados juntos de cita y en actitud muy cómplice: la foto

Blanca Romero ha dado la sorpresa y dejado ver el dulce momento que atraviesa. La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' se ha declarado a Quique Sánchez Flores tras confirmar su relación con sus primeras fotos oficiales, dejando ver lo feliz que está al lado del deportista.

Los rumores en torno a su romance surgieron a primeros de diciembre cuando salieron a la luz unas imágenes en la portada de la revista 'Lecturas' en las que la actriz, de 49 años y el exfutbolista, de 60, se les veía muy cómplices disfrutando de una cita especial en la capital. Ahora, la presentadora ha publicado en su perfil oficial de Instagram un carrusel de imágenes en las que ha hecho oficial su relación con Quique Sánchez Flores.

En las fotografías, Blanca Romero y Quique Sánchez Flores posan juntos, también aparece el primo de Lolita Flores junto a la hija de la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' o solo él con su mascota. Un ejemplo de cómo el deportista ha hecho muy buenas migas con todo el entorno de ella y que lo suyo va en serio.

Y, por si quedaba aún alguna duda tras las fotos, la propia Blanca Romero se ha encargado de disiparla con las palabras que ha utilizado para expresar sus sentimientos por el deportista. La actriz se ha declarado a Quique Sánchez Flores tras la confirmación de su relación. "Lo mejor de mi año sin duda TÚ", ha escrito resaltando la presencia del exfutbolista en su vida.

Una publicación inesperada y una clara muestra de amor en público que han celebrado sus seguidores. Entre estos se encontraban Lolita Flores que está feliz de esta unión y también lo han dejado claro Toñi Moreno o Bibiana Fernández. "Hacéis una parejaza", han sentenciado en las redes todos los que han escrito alegrándose por el momento tan bonito que ambos viven.

"La vida cambia cuando la compartes con alguien que te impulsa hacia tus valores, no hacia tus inseguridades", era el mensaje que Blanca Romero compartía hace unas semanas a través de sus historias de Instagram y ahora todos saben que esa frase es la confirmación de su amor y que está dirigida al deportista Quique Sánchez Flores.