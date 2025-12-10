Rocío Molina 10 DIC 2025 - 11:42h.

La revista 'Lecturas' ha compartido unas fotos de la exconcursante de 'Bailando con las estrellas' con el deportista en una cita para dos por las calles de Madrid

Blanca Romero se sincera sobre el delicado estado de salud de su padre: "Le iban a sondar, dudaban de si podía tragar"

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores han sido pillados juntos en Madrid. La exconcursante de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' y el entrenador han desatado los rumores de una posible relación al salir a la luz unas imágenes que son portada de la revista 'Lecturas'. La actriz y presentadora, de 49 años y el exfutbolista, de 60, se han dejado ver muy cómplices disfrutando de una cita en la capital, que empezó con una cena y acabó con un show de flamenco, tal como ha recogido la publicación en sus páginas.

A pesar de que ninguno de los protagonistas ha dado ninguna noticia ni tampoco se tienen declaraciones de los mismos, las imágenes captadas y que han sido toda una sorpresa porque podrían destapar algo más de una amistad entre ellos. Estas muestran un encuentro que empezó en el bistró chez Madrid, que siguió por un paseo por las calles de Madrid y que terminó en un tablao flamenco donde coincidieron con Canales Rivera, primo de Cayetano Rivera, exmarido de Blanca Romero.

Unas imágenes que coinciden en el tiempo con unas declaraciones que la exconcursante de la segunda edición de 'Bailando con las estrellas' ha dado sobre cómo tiene su corazón en este momento. La presentadora ha dejado claro que no está cerrada al amor y si está ilusionada. "No lo sé, los pediré para Navidad, a ver si hay suerte", declaraba recientemente con humor. La intérprete pasará estas fechas en Asturias, siendo unos días más especiales si cabe al estar su padre delicado y haber estado ingresado.

El mensaje de Blanca Romero en redes

Ahora el foco mediático apunta a su posible relación con Quique Sánchez Flores al haber salido estas fotos juntos y reflejar mucha complicidad entre ellos. "La naturalidad que se pudo ver entre Blanca y Quique demuestra que existe una gran cercanía entre ellos", asegura la revista 'Lecturas'.

A la espera de nuevos movimientos, lo que sí ha sido representativo y se ha podido ver en las redes de Blanca Romero es un mensaje que tras la publicación de estas imágenes por parte de la revista 'Lecturas' cobra más significado. "La vida cambia cuando la compartes con alguien que te impulsa hacia tus valores, no hacia tus inseguridades"", ha compartido a través de sus historias de Instagram y es la frase que ahora todos se preguntan si estará dirigida al deportista Quique Sánchez Flores.