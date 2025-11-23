Blanca Romero habla de todo y de todos: la actriz critica duramente a todos los concursantes de 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja se lesiona a una semana de la final de 'Bailando con las estrellas': "No estoy al cien por cien"

Compartir







Blanca Romero se ha convertido en la gran villana de esta edición de 'Bailando con las estrellas'. La concursante tiene múltiples enemistades dentro del programa, pero ella no se achanta y, tras salvarse en más de una ocasión de la expulsión, se siente más fuerte que nunca y no se corta nada en opinar sobre cada uno de sus compañeros, lanzándoles a todos ellos duras críticas sobre su paso por el concurso de baile.

La actriz lleva varias semanas en la cuerda floja. Sin embargo, la concursante se aferra con fuerza a su puesto en el programa y ha conseguido vencer a varios de sus compañeros en los duelos, el último de ellos, Manu Tenorio, que se convertía en el expulsado de la gala diez. Debido a esto, la concursante se siente muy odiada por el resto de los concursantes ya que siente que la gran mayoría están disconformes con su continuidad en el programa.

Tanto es así, que, incluso, la semana pasada la propia Blanca confesaba que había tomado la decisión de abandonar el grupo de 'WhatsApp' de los concursantes de esta edición: "Me he ido porque así yo creo que así doy más chisme. No soy nada bienqueda y son muy pesados. No estoy para estar en cualquier grupo y punto", explicaba la semana pasada la actriz.

Las duras palabras de Blanca Romero hacia sus compañeros

Esta semana, Blanca Romero cargaba como nunca antes contra sus compañeros, criticándoles a todos. Primero, la concursante atacaba a Anabel Pantoja y Jorge González, quienes nunca han sido nominados, ya que siente que el público debe tener en cuenta quiénes han pasado por la presión de 'El último baile': "Espero que tengáis en cuenta los que llegaron sin pasar por el purgatorio y los que sí, y que el baile no es solo dar mil piruetas también es luz", aseguraba la actriz.

La concursante también criticaba a Nona Sobo y Tania Mediana. Sobre la primera, opina que, a pesar de su gran tecina corporal, bailar va más allá de eso: "El baile es trasmitir, tener luz, es tener sentimiento... Eso es baile, eso es el arte". En cuanto a Tania, la actriz siente que aunque empezó el concurso con buen pie pero, poco a poco, su maestro de baile, David Díaz, le ha quitado su brillo. Asimismo, volvía a arremeter contra Anabel Pantoja: "Está segura de que va a ganar y que la protege la Virgen del Rocío".

La actuación de Blanca Romero en la semifinal de 'Bailando con las estrellas'

EL primer baile que Blanca Romero ha presentado durante la semifinal ha sido un vals. Sin embargo, la concursante no ha obtenido el resultado esperado y, a excepción de Pelayo Díaz, se ha llevado numerosas críticas del resto de miembro del jurado. Por ejemplo, Blanca Li que le decía que le había faltado coordinación con su maestro: "Me faltaba el vals. Era un vals sin vals. Algunos movimientos bonitos, pero ese momento de paso de vals 'al tempo' para mi no estaba, que es lo fundamental. Le faltaba coordinación. Algo no fluía".