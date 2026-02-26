La esposa del militar y su confidente se han convertido en protagonistas de gran parte de los papeles desclasificados del 23F

Muere a los 93 años Antonio Tejero, autor del intento de golpe de Estado del 23F

El fallecimiento de Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil y protagonista del fallido intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, este paso 25 de febrero ha coincidido con la desclasificación por parte del Gobierno de más de un centenar de documentos confidenciales sobre aquel día clave en la transición democrática.

Entre estos papeles han surgido, con fuerza, dos voces femeninas que hasta ahora habían permanecido casi en las sombras: Carmen Díez Pereira, esposa de Tejero -fallecida en 2022-, y su amiga Herminia.

Ambas se han convertido en protagonistas de gran parte de las transcripciones de conversaciones grabadas, en las que Carmen se refiere numerosas veces a su marido como "tonto" o "desgraciao".

Inevitablemente, sus nombres no han tardado en viralizarse, y son muchos los que se preguntan quién fue Carmen Díez y cuál era la identidad de su amiga y confidente.

Carmen Díez

Carmen Díez Pereira formó parte de la vida íntima de Antonio Tejero durante más de cinco décadas. Hija de un guardia civil, maestra de profesión y esposa de Tejero desde la década de los años 50, compartió con él una familia numerosa de seis hijos, Carmen, Dolores, Antonio, Elvira, Ramón y Juan, y una vida marcada por la disciplina, la fe y la carrera militar de su marido.

Tras la histórica entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados el 23F, su vida personal se volvió inseparable de uno de los episodios más traumáticos de la historia española.

Ella fue el pilar fundamental que sostuvo a la familia Tejero, especialmente durante los 14 años que su marido pasó en prisión.

Las transcripciones telefónicas desclasificadas revelan que se encontraba "desesperada" por no poder contactar con su esposo mientras él permanecía encerrado en el hemiciclo. "Es que no hay forma humana de que yo pueda hablar con él por teléfono, ¿no?", recoge una de las conversaciones.

En otra charla con el general Fajardo, Díez le espetaba: "¿Cómo voy a estar tranquila? Por dios. Si le han dejao' como una colilla. Por Dios. Si es indigno".

También ha llamado la atención que, en otra llamada, la esposa del militar hablaba con otra mujer, Herminia, a quien le decía: "¿Has visto qué asco? Me lo han dejao' tirao' como una colilla. Me lo han dejao' solo, me lo han engañao'". Y añadía: "Qué desgraciao', tanto amor a la Patria, tanto darlo todo, mira cómo le han engañao'. Estaría el Ejército detrás... en la cabeza, y ahora nadie ha hecho nada".

Asimismo, calificó de "traidores" y "cobardes" a otros altos mandos que, según ella, se "rajaron" a última hora tras haberle dado su apoyo inicial a Tejero, quien salió de la cárcel en 1996.

Desde entonces, la vida del matrimonio se caracterizó por un perfil bajo, el refugio familiar y el anonimato. Ambos dividieron su tiempo principalmente entre su vivienda en Madrid y sus estancias en Torre del Mar, en Vélez-Málaga, donde solían veranear y donde finalmente se retiraron para disfrutar de una vida más tranquila.

Juntos disfrutaron de sus seis hijos y 16 nietos. Mantuvieron una relación muy estrecha con sus vástagos, varios de los cuales siguieron carreras en la Guardia Civil, se adentraron en el servicio militar o en la docencia. Destaca su hijo Ramón, que es sacerdote y se le conoce como 'Moncho Rojete'.

Carmen llevaba una vida marcada por sus profundas convicciones religiosas, siendo habitual verla asistir a la misa dominical de forma discreta. En cuanto a sus apariciones públicas, fueron muy escasas y casi siempre vinculadas a actos de carácter nostálgico o familiar.

Díez Pereira falleció en noviembre de 2022 en la localidad de Alzira, Valencia. Sus cenizas reposan en la parroquia de Santa María del Mar, en Torre del Mar.

Su amiga, Herminia Collado Estrada

Entre los papeles también ha surgido el nombre de Herminia, una interlocutora frecuente de Carmen entre las llamadas del 23F, cuya identidad ha despertado curiosidad mediática.

Según fuentes consultadas por 'Diario Público', esta mujer correspondería a Herminia Collado Estrada, una figura ya fallecida y poco conocida fuera de ciertos círculos de la extrema derecha española previa a la Transición.

De acuerdo al citado medio, Collado Estrada fue candidata de Fuerza Nueva por la circunscripción de Murcia en las elecciones generales de 1977 y colaboradora del diario franquista 'El Alcázar', uno de los principales medios de propaganda de la ultraderecha durante las décadas finales del franquismo y el inicio de la transición democrática.

Fuerza Nueva, partido fundado por Blas Piñar, representaba una corriente política que abogaba por la continuidad de valores tradicionales, la defensa del orden franquista y la oposición a las reformas liberalizadoras de la época. En una entrevista previa a las elecciones de 1977, Collado Estrada habría mostrado su rechazo al divorcio y al aborto.

La presencia de Herminia en las llamadas de Carmen Díez no solo la sitúa como una confidente personal en un momento clave para la familia del militar, sino que dibuja un vínculo ideológico entre los círculos conservadores de la época anterior a la democracia y las redes íntimas del entorno de Tejero.

Tal y como se muestra en esas mismas transcripciones, Herminia habría llegado incluso a sugerir acciones violentas, contestando a Carmen con frases del estilo: "Mira que te digo, ¡tenía que cargárselos antes de salir de ahí, tenía que cargárselos!", en respuesta a las quejas de la esposa de Tejero.