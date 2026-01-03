Surgen los primeros problemas en la relación entre Kiko Rivera y Lola García: "A la madre de ella..."

Según las informaciones que maneja '¡Vaya fama!', la madre de la bailarina no estaría muy contenta "con el tipo de perfil de Kiko Rivera"

Primeros problemas para Kiko Rivera y su chica, la bailarina Lola García. Al parecer, según la información que maneja '¡Vaya fama!', la madre de la joven no estaría nada contenta con la nueva relación de su hija y así se lo habría hecho saber a su entorno más cercano.

Según explica Óscar Furones en exclusiva en '¡Vaya fama!', la madre de Lola habría descubierto algo sobre Kiko Rivera que "no le habría gustado ni un pelo". De ser así, y pese a que ambos se muestran felices y enamorados en redes sociales, la relación del DJ y la bailarina tendría los días contados. Laura Cuevas, la que fuera trabajadora de Cantora durante años, vaticina una fecha para el fin de esta inesperada historia de amor:

"Yo no le doy más de unos meses, teniendo a la familia de ella en contra estos dos tendrán la primera crisis este verano. Creo además que no va a ser por parte de Kiko, si no por parte de Lola, yo opino que ella no está tan ilusionada como él ni tiene las mismas intenciones que él con respecto a la relación".

Los vecinos de Lola, encantados con la pareja

Almudena del Pozo se ha puesto también manos a la obra y ha contacto con algunos vecinos de Méntrida (Toledo), el pueblo de Lola, para conocer de primera mano los rumores que hablan del malestar de los vecinos con la pareja, algo que desmiente:

"Anoche estuve hablando con vecinos del pueblo de Lola y me aseguran que la chica sigue haciendo vida normal y que Kiko pasea por allí siendo muy amable con todos los que se acercan a ellos y les piden una foto. También es verdad que estoy con Laura en el hecho de que Kiko tiene un puntito de despecho al airear su amor en redes sociales porque Irene Rosales lo ha hecho previamente".