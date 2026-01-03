Equipo Outdoor 03 ENE 2026 - 10:00h.

La presentadora y exconcursante de 'GH' ha compartido el antes y después de su nuevo vestidor, con un resultado espectacular

MadridNagore Robles ha abierto las puertas a una de las estancias más esperadas de su nueva casa: el deseado vestidor. La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' ha transformado este espacio en una habitación de diseño donde el lujo, el orden y la iluminación son los grandes protagonistas.

La colaboradora de televisión ha dicho adiós al caos. Y ha compartido a través de sus redes sociales el antes y después de su nuevo vestidor, con un resultado espectacular. Lo que antes era una habitación con burros de ropa provisional y cajas, ahora se ha transformado en un espacio de diseño.

El suelo de madera clara y las paredes blancas de la habitación acentúan la sensación de amplitud y limpieza, convirtiendo este rincón en el lugar espacioso, ordenado y perfecto para preparar sus próximos looks de televisión.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha rodeado de expertos, que le han proporcionando un asesoramiento que se refleja en cada detalle. El vestidor destaca por su diseño minimalista y funcional, cuenta con una estructura en forma de 'L' que exprime al máximo el espacio. Sus elegantes puertas de cristal translúcido son el equilibrio perfecto, permiten intuir que hay dentro sin dejar a la vista el caos diario.

Pero el verdadero secreto reside en su iluminación integrada. Una luz cálida en el interior de los armarios es la aliada perfecta para elegir el outfit ideal. Todo ello, sumado al suelo de madera clara y las paredes blancas, potencia una sensación de amplitud.

Fiel a su transparencia habitual, Nagore Robles ha querido zanjar cualquier duda sobre posibles colaboraciones comerciales, dejando claro que este capricho ha sido una inversión personal, "De PUBLI NADA, me lo he regalado", escribía junto a un emoji de guiño.

Con este gesto, la vasca vuelve a demostrar que se encuentra en un gran momento personal, apostando por crear un hogar que sea su refugio y refleje su fuerte personalidad.