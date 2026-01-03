Todos los detalles de la fiesta de Nochevieja de Los Javis que terminó en desmadre

Javier Ambrossi y Javier Calvo sorprendían celebrando juntos la nochevieja después de que el pasado mes de noviembre se hiciese pública su ruptura tras 13 años de relación. La expareja de creadores de contenido pasaron el último día del año juntos y en compañía de otros famosos como Rappel y Úrsula Corberó. En '¡Vaya Fama!', un testigo nos da todos los detalles de la fiesta y desvela cómo es la relación actual de los actores. ¿Se han reconciliado?

El periódico, 'El País' sacaba a la luz hace un mes la noticia de la ruptura amistosa de Los Javis, puesto que, a pesar de que ya no están juntos de manera sentimental, la expareja mantiene todos los compromisos profesionales que tienen en común, así como sus futuros proyectos profesionales. "Somos mejores amigos, lo éramos antes de estar juntos y lo seguimos siendo. Es la persona más importante de mi vida todavía.", confesaba Javier Calvo.

Pese a que Javier Ambrossi y Javier Calvo han terminado su relación, la expareja ha celebrado como cada año su tradicional fiesta de nochevieja. Una fiesta en la que los creadores de contenido han podido disfrutar de la magia de Rappel, junto al que hicieron un ritual de fin de año con una olla. En el programa de hoy, el vidente nos daba todos los detalles sobre esta celebración que acabó en desmadre:

"Los Javis encantadores. Unos anfitriones de miedo. Estuvieron encantadores (...) Un grupo de chicas muy lanzadas salieron a los balcones a enseñar el culo a la luna. Fue muy divertido. Digo: "Porque trae mucha suerte enseñar el culo a la luna para pedirle que haya un año sexual". Y dice una: "Ay, pues yo salgo hora mismo!".

¿Se han reconciliado Los Javis? Rappel contesta

Como invitado estrella y testigo de la fiesta de nochevieja de Los Javis, Rappel desvelaba cómo actuaron los directores de cine durante el evento. ¿Hubo algún acercamiento entre ellos? ¿Es esta fiesta el preámbulo de una posible reconciliación? Rappel responde: "Ellos estaban celebrando la Nochevieja juntos con todos sus amigos. O sea, estábamos todos en armonía. Muy divertido y un ambiente muy fantástico"

"Son muy muy amigos y son socios y están con unos proyectos fantásticos. O sea, que su trabajo va a seguir adelante y su amistad perfecta... Por lo menos adelante va a seguir", añadía el modista respecto a cómo es la relación entre Javier Calvo y Javier Ambrossi tras separarse.

Tras conocer las palabras del vidente, la periodista Noelia Zazo daba una nueva información: "En este momento no ha habido reconciliación, pero en su entorno casi nadie pone la mano en el fuego porque no vaya a ocurrir", declaraba.