Alejandra Rubio defiende a su madre tras el pequeño enfrentamiento en '¡De viernes!'

Carmen Borrego, nueva concursante oficial de 'GH DÚO': "Quiero demostrarme a mí misma"

Hace tan solo unos días conocíamos que Carmen Borrego y Belén Rodríguez coincidirán en 'GH DÚO', que comienza el próximo jueves 8 de enero en Telecinco. La participación de ambas en el concurso ha sido muy comentada debido que durante los últimos años la relación de Belén con Carmen y Terelu Campos no ha pasado por sus mejores momentos.

Pero la confirmación de Belén Rodríguez como concursante también ha hecho mella entre las hermanas, que el pasado viernes se enfrentaron en el plató de '¡De viernes!' por unas declaraciones antiguas de la colaboradora. Tras lo ocurrido, Alejandra Rubio se ha pronunciado en 'Vamos a ver' y ha dejado las cosas claras.

La hija de Terelu Campos ha explicado lo que le pareció el pequeño enfrentamiento entre su madre y su tía por Belén: ''A ver, lo primero, que me da mucha rabia que se haga culpable a mi madre de algo que no lo es, que fue todo el tema de lo que pasó con Belén en el anterior programa. Y porque mi madre no tenía ningún poder de decisión, mi madre estaba trabajando exactamente igual que todos''.

Y se pronuncia con contundencia: ''No me parece justo, de hecho os puedo asegurar que mi madre lo pasó bastante mal con este tema porque quien conozca a mi madre sabe que no es para nada su personalidad ni su forma de ser, hacer daño a nadie, ni participar del daño de nadie, o sea, del dolor de nadie y entonces me da rabia que se le siga recordando esto cuando para ella fue también un mal trago''.