La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela una información que deja en muy mal lugar a Gabriella Hahlingag

Alex Girona empieza el 2026 muy fuerte y estalla contra Gabriella Hahlingag, su expareja. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, harto de que su exnovia hable de él, ha decidido sacar las pruebas donde se demuestra que la influenncer ha querido seguir manteniendo el contacto con él a pesar de que la tiene bloqueada.

El exnovio de Marieta ha explota a través de sus stories de Instagram contra Gabriella como nunca antes. El influencer y ella estuvieron juntos en 2024 y su relación duró apenas unos meses porque Alex le fue infiel a la rumana. Hace unos meses, cuando Gabriella seguía en una relación sentimental con Manuel González , Alex contó que seguían manteniéndo conversación y que ella incluso le había enseñado los pechos a través de una videollamada.

Ella lo negó todo y lo tachó de mentiroso y ahora Alex ha sacado pruebas que demuestran lo contrario. “Tengo una cosa que contaros muy interesante. La voy a desmantelar”, ha comenzado diciendo a través de Instagram. “Ella sigió llamándome y hablándome y le bloquee las llamadas que era lo único que me quedaba por bloquearle”, cuenta Alex.

El influencer asegura que, a pesar de haberse enfrentado en ‘De viernes’, ella siguió poniéndose en contacto con él. Cansado de que ella lo acuse de inventarse esta información, Alex tomó acción. “Mi madre me enseñó un Tiktok de ella con una amiga hablando mal de mi. Dos horas más tarde me llamó un número oculto y lo grabé”, ha asegurado.

A continuación, sube un video donde se escucha la llamada completa que tuvieron. Ella, bastante emocionada, le desea un feliz año utilizando palabras cariñosas como “gordi”. Él, visiblemente molesto por la llamada, le repite en diversas ocasiones que no quiere hablar con ella ni que ella lo llame. “Quedate con lo bueno gordi”, le dice ella entre risas.

El mensaje que Alex Girona le lanza a Gabriella Hahlingag

El exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ empieza el 2026 muy enfadado con su expareja. Alex decide mandarle un mensaje a través de sus ‘stories’, pues está convencido de que, a pesar de que la tiene bloqueada’, ella las verá. “Solo te interesa la fama y salir en redes, te digo por aquí que por favor no me llames más, no quiero tener ninguna relación contigo, bastante tengo con ser tu ex. Por favor, no me llames más estoy muy bien como estoy y con quién estoy así que si me haces el favor y me dejas vivir te lo agradecería un montón”, ha dicho de forma tajante.

De esta manera tan contundente, Álex comienza el año y parece que su único deseo para este 2026 es que él y Gabriella separen sus caminos de forma inmediata y definitiva.