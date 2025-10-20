Ana Carrillo 20 OCT 2025 - 20:39h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha pronunciado sobre la ruptura de Manuel González y Gabriella Hahlingag

Gabriella Hahlingag ha confirmado su ruptura con Manuel González después de que él comentase días atrás que estaban atravesando un bache en su relación, que comenzó hace poco menos de un año, cuando el andaluz rompió con Anita Williams e iniciaron una relación que vivieron en secreto hasta que se emitió el fin de 'La isla de las tentaciones'.

Por el momento, el exconcursante de 'Supervivientes' no se ha pronunciado sobre esta ruptura y ha mostrado que se ha refugiado en sus perros y en su familia, pues ha regresado a Cádiz. Quien sí que ha hablado del tema ha sido el ex de la murciana, Álex Girona, con el que llegó a estar comprometida en matrimonio después de que se conocieran en Villa Playa hace dos años.

El también ex de Marieta se ha pronunciado sobre el asunto porque sus seguidores de Instagram le han preguntado por qué cree que lo han dejado Manuel y Gabriella. "Puede ser por un millón de cosas... Yo ya conté en su día lo que yo sabía y creo que al final esa relación con tantas historias por un lado y por otro hace que te colapse la cabeza y no quieras seguir. Lo entiendo porque me ha pasado", ha sido su respuesta.

Con su comentario, Álex se refiere a que, cuando Manuel seguía concursando en 'Supervivientes' en primavera, se destapó que Gabriella le habría sido desleal: el ilicitano mantiene que su ex lo llamó por videollamada y le enseñó el resultado de su pecho operado. Ambos se enfrentaron en 'Los vecinos de la casa de al lado' y en '¡De viernes!', donde él la acusó de no serle fiel al ex de Lucía Sánchez.

Ahora ha recordado aquellos episodios para dar luz sobre el que él considera que es el motivo de la ruptura de los creadores de contenido, que hace tan solo un mes derrochaba felicidad por redes al anunciar que habían decidido irse a vivir juntos a un piso en Madrid, en el que ahora se quedará Gabriella.

Manuel no ha aclarado si quiere seguir residiendo en la capital o si su escapada a Cádiz no solo ha sido para coger fuerzas tras la ruptura, sino que es definitiva.