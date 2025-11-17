Ana Carrillo 17 NOV 2025 - 20:16h.

El ex de Marieta, Álex Girona, ha revelado si ha estado con Alba García, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Inédito | La preocupación de Mayeli Díaz en su regreso a la isla con Álvaro Rubio: "Espero que Érika no esté aquí"

Compartir







Álex Girona ha tenido dos parejas conocidas: Marieta, con la que participó en la séptima edición de 'La isla de las tentaciones', y Gabriella Hahlingag, con la que llegó a comprometerse en matrimonio; pero le han relacionado con otras chicas conocidas, como Alba García, ex de Álvaro Rubio y también exparticipante del programa presentado por Sandra Barneda.

Actualmente, el ilicitano está soltero y también lo está Alba, cuya relación con Álvaro - que ahora vuelve al programa junto a Mayeli Díaz - se rompió en la octava edición de 'LIDLT' y que recientemente ha mantenido un romance con Manu Vulcán, el exnovio de Laura Galera y exconcursante de 'Gran Hermano'. Pero aunque se sabe que ninguno de los dos tienen ahora pareja, los seguidores del ex de Marieta le han pedido que aclare si ha mantenido una relación con la catalana.

El que fuera participante de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha decidido aclarar la duda a través de sus stories de Instagram, confesando en primer lugar que ha recibido muchas veces la misma pregunta y que no comprende el motivo por el que hay tanta gente que piensa que ha tenido algo con Alba García: "Es una pregunta que me hacéis un montón de gente y no entiendo por qué".

"No he tenido nada con Alba García", ha revelado Álex Girona, que ha matizado que la ve "una niña muy mona". La amiga de Anita Williams no ha comentado nada acerca de este rumor ni tampoco se ha pronunciado acerca del regreso de su exnovio, Álvaro Rubio, a 'La isla de las tentaciones' con la chica con la que rehízo su vida después de su ruptura, Mayeli Díaz.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De acuerdo con sus publicaciones más recientes en redes sociales, su romance con Manu Vulcán ya es historia y lo suyo se terminó poco después de haber compartido unos días de vacaciones en el sur, que consiguieron hacer estallar por primera vez a Laura Galera contra su expareja, con la que no cumplió un año de relación tras haberse conocido en la casa más famosa de la televisión en 'Gran Hermano 19'.