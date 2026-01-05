Rocío Molina 05 ENE 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores el original regalo que ella y Pablo Pisa le han hecho a su hija

Patricia Steisy ha compartido con sus seguidores un regalo muy especial que ella y Pablo Pisa le han hecho a su hija Athenea. En un momento en el que las familias se juntan con muchos juguetes, la exconcursante de 'Supervivientes' y su chico han escogido un detalle que perdurará en el tiempo y que será "importante para su futuro", tal como la influencer ha explicado.

La de Granada ha pensado con esta original propuesta en las necesidades que tendrá su hija cuando sea más mayor y en tener un colchón económico para sus caprichos y su organización. Y, aunque ella misma confiesa que lo que más le gusta es abrir regalos junto a su pequeña (que es algo que tampoco va a faltar en estas fechas), sí que cree que ha acertado con esta idea que está recomendando a través de sus redes.

La influencer de 34 años ha comenzado planteando su detalle a través de sus historias de Instagram. "Athenea va a tener un regalo muy especial porque hemos decidido Pablo y yo hacérselo porque además creo que va a ser importante para su futuro, que no va a durar cinco minutos como duran casi todos los juguetes", ha confesado.

Tanto ella como Pablo Pisa que decidieron no mostrar a su hija en sus redes para preservar su identidad y protegerla, también han coincidido en que este regalo tan especial tiene un gran valor simbólico. "He pensado abrirle una cuenta en un banco a su nombre", ha dicho Patricia Steisy revelando el nombre del banco que ella y Pablo han escogido para esta empresa.

Las razones que le han llevado a la exconcursante de 'Supervivientes' y también extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a considerar que es buen momento para abrir su propia cuenta en el banco a Athenea son que esto es una forma de ahorro y que con los años e interesa "eso va a ir engordando y cuando ella tenga 18 ó 20 años podrá usarlo para sus cosas como gastos, estudios, viajes con amigas", ha explicado.

Además de ser una medida previsora y pensada para el futuro, Patricia Steisy también ha recalcado que también es un beneficio para ellos como padres porque cree que así también ellos ahorrarán. Para ella y Pablo Pisa su hija es lo más importante y tienen claro que los regalos más importantes no son materiales: son tiempo, experiencias y el pensar en lo mejor siempre para ella.