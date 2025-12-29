Los cambios físicos más sorprendentes de los famosos de Telecinco en 2025

Carlos Otero 29 DIC 2025 - 08:00h.

Este año han sido muchos los personajes del universo Outdoor que han sorprendido con cambios de imagen radicales

Los retoques estéticos de Kiko Jiménez más allá del injerto capilar: cerca de 30.000 euros invertidos

Compartir







Llega el final del año y con él los repasos a todo lo que ha ocurrido durante los últimos doce meses. El 2025 ha sido un año de cambios para nuestros famosos, y no solo en el aspecto conceptual, sino también en el físico. Operaciones estéticas y transformaciones radicales han provocado grandes sorpresas entre los famosos de Telecinco. Repasamos los más significativos.

La transformación total de Paola Olmedo

Uno de los grandes hitos de este año en el campo de los cambios estéticos es la remodelación total que ha vivido Paola Olmedo. La exnuera de Carmen Borrego nos dejó a todos de piedra con su nueva imagen tras someterse a una complicadísima operación de mandíbula.

Los médicos que la intervinieron en la sanidad pública señalaron que, a pesar del evidente cambio estético, se trató de una cuestión “médica, estrictamente de salud”. De no haberse operado, podría haber agravado problemas que ya la llevaron a quirófano, como problemas digestivos, artrosis en la mandíbula, fracturas dentales o mal descanso.

PUEDE INTERESARTE Kiko Jiménez se somete a un nuevo tratamiento estético capilar un mes después de su injerto de pelo

El cambio en su rostro es mayúsculo y la propia Olmedo tardó un tiempo en reconocerse: “No me esperaba tanto cambio, es muy brusco. No hay marcha atrás”, admitió.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un hombre nuevo llamado Tadeo

No se queda corto el cambio físico que ha experimentado Tadeo Corrales, de la octava temporada de ‘La Isla de las Tentaciones’. El de Utrera ha decidido maximizar su salto a la fama para cambiar su aspecto físico. Si comparamos sus fotos antiguas con las actuales, puede comprobarse que tiene una piel mucho más tersa, sin arrugas ni líneas de expresión visibles.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sus pómulos parecen más elevados y con distinta proyección; su mentón y arco mandibular también son diferentes. Sus labios parecen más perfilados y voluminosos. En definitiva, es un hombre totalmente renovado respecto al que vivió pasiones en la mítica Villa Montaña.

Los comentados labios de Sthefany

Su pareja en el programa, Sthefany Pérez, también ha cambiado de imagen. La joven afincada en Sevilla decidió a principios de año poner fin a un aspecto de su físico con el que no se sentía del todo cómoda: sus prominentes labios. La cubana, que se los había potenciado antes de ser famosa, tuvo que lidiar con los comentarios de los seguidores en redes.

“Somos libres de hacer lo que queremos con nuestro cuerpo y nuestra vida”, subrayó tajante. La joven mostró todo el proceso de retirada de ácido, en exclusiva, para su canal de mtmad.

El injerto capilar de Kiko Jiménez

Otro de los grandes hitos de este año ha sido el injerto capilar de Kiko Jiménez. El de Jaén estaba empezando a perder cabellera y decidió atajar la situación poniéndose en manos de la medicina estética. Para lucir melenón, Kiko acudió a la clínica que fundó Cristiano Ronaldo.

El ex de Gloria Camila relató en sus redes todo el proceso, incluido el llamado ‘shock loss’: “Estoy en la fase de pérdida de pelo, se puede apreciar en la foto, es algo normal. El pelo se cae para volver a salir con más fuerza”, contaba en Instagram.

El cambio total de Jorge Javier

El presentador estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, también pasó por boxes este año. Lo hizo en los meses de verano y volvió a las pantallas cuando su cara todavía estaba asentándose, provocando muchos comentarios. “Además, ese día se murió Armani y la gente decía ‘le ha hecho un homenaje’”, comenta el presentador con su particular simpatía.

“Mi idea inicial era hacerme únicamente el cuello, pero cuando el cirujano me vio, me explicó que era un candidato perfecto para otras intervenciones que mejorarían el conjunto de mi rostro. Al final, decidí hacerlo todo de una vez para conseguir un resultado más natural y duradero”, explicó Jorge Javier en ‘De Viernes’.

Los kilos de Patricia Steisy

Patricia Steisy nos dejaba a cuadros cuando contó a través de sus redes sociales que este año ha adelgazado 50 kilos La exconcursante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' explicó que es algo que le ha costado mucho y que llegó a pensar que se quedaría "atrapada" en ese cuerpo que "nunca" le había "pertenecido".

"Pensé que ya estaba todo hecho, que lo que tocaba era ir con el moño y quedarme en casa criando. Creo que me disocié de mí misma. Pero no me daba cuenta porque estaba tan feliz con mi niña que no se me ocurrió que me estaba hundiendo", confesaba públicamente a su medio millón de seguidores.

La doble intervención de Omar Sánchez

También pasó este año por quirófano el exmarido de Anabel Pantoja, Omar Sánchez. “Como pueden apreciar, me he hecho una rinoplastia y blefaroplastia. Hace mucho tiempo que pensé en hacérmelo”, anunciaba en sus redes sociales. Con las gasas aún puestas, explicó que había quedado muy feliz con el resultado.

“Muy contento, porque los doctores de allá tienen una técnica exclusiva para dejar la nariz recta y, sobre todo, natural. Feliz porque antes me inyectaba ácido hialurónico para dejármela recta. Ya es para siempre, estoy deseando ver el resultado y que lo vean ustedes también”, concluía.

La Pelopony, siempre en el quirófano

No sorprenderá a nadie encontrar a La Pelopony en este listado. La exconcursante de ‘Supervivientes 2014’ es una habitual de los retoques estéticos. La artista, que el año pasado aseguraba haber llegado a temer por su vida tras someterse a seis cirugías simultáneas en Turquía, ha vuelto por tierras otomanas para realizarse nuevas intervenciones.

Uno de ellos coincidió con un procedimiento estético que le quemó la cara entera. “Estoy horrorosa, no me he visto tan fea en mi vida. Entre la cara quemada, la raíz... todo”, dijo Yolanda Gallardo, su nombre real, en sus historias temporales de Instagram.

La comentada liposucción de Álvaro Rubio

La liposucción de Álvaro Rubio, de ‘La Isla de las Tentaciones’, también ha sido objeto de debate. El padre del bebé que espera Mayeli Díaz decidió eliminar la grasa localizada que tenía en flancos y abdomen a través de una operación quirúrgica, y las voces que tacharon de “innecesaria” la entrada en quirófano no se hicieron esperar.

Sus seguidores no entendieron que pusiese en riesgo su vida para una operación estética cuando puede alcanzar los mismos objetivos con constancia, deporte y una buena alimentación.

Vanessa Bouza y su nueva figura

Tras varias rinoplastias en el pasado, Vanessa Bouza, exconcursante de ‘Gran Hermano’ y ‘GH DÚO’, se ha sometido en 2025 a una lipotransferencia de glúteos, un procedimiento de medicina estética en el que se realiza una liposucción para eliminar grasa de zonas como el abdomen y después inyectarla en los glúteos. La gallega mostró encantada los resultados en su perfil de Instagram.