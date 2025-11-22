Rocío Molina 22 NOV 2025 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido a los que dudan de cómo ha perdido 50 kilos en 5 meses

Patricia Steisy posa en bikini tras adelgazar 50 kilos en 5 meses: "Pensé que me quedaría atrapada en ese cuerpo"

Patricia Steisy ha conseguido sentirse bien consigo misma y luce ahora una nueva figura tras perder 50 kilos en 5 meses. Un proceso que ha requerido de mucha fuerza de voluntad para la exconcursante de 'Supervivientes', pero que al ser una persona pública se ha sometido también a juicio. Este no ha sido agradable y ha obligado a la de Granada a responder rotunda a aquellos que la acusan de pincharse medicamentos para lograr esa pérdida tan drástica de peso.

A la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' le han dolido mucho este tipo de comentarios después de todo lo que ha pasado. El llegar hasta el punto en el que está ahora ha sido una auténtica carrera de fondo en la que la influencer partía de rechazar el verse en fotos. "Pesaba unos 110 kilos", ha declarado recientemente.

Por eso no puede creerse que haya personas que duden del esfuerzo que ha hecho, la dieta, el ejercicio y también el sufrimiento que ha llevado al vivir una ruptura y la pérdida de la madre de su pareja y padre de su hija, Pablo Pisa. Indignada con los comentarios y acusaciones en las que han puesto en duda sus méritos, la exconcursante de 'Supervivientes' ha respondido rotunda.

"El problema es que cuando la sociedad ve que alguien consigue (en todos los ámbitos me refiero) resultados, éxito, llegar lejos... Algo que a ellos les cuesta por falta de constancia o fuerza de voluntad, entonces vienen los remordimientos", ha comenzado contestando Steisy a los que insinúan que ha utilizado Ozempic u otro medicamento para perder tanto peso.

Este rumor que ha crecido en las redes y que ha hecho que la exconcursante de 'Supervivientes' estalle es fruto de "la envidia", tal como ella misma dice y aún va más lejos. "Si te falta esfuerzo y huevazos para conseguir lo que otros consiguen. Cállate y acuéstate en el sofá y no hagas el ridículo. O mejor ponte las pilas", es el consejo que ha dado a los que han juzgado sin saber.

Aunque sabe que no puede hacer cambiar el pensamiento de los haters, la exconcursante de 'Supervivientes' se declara feliz de cómo está y más aún después de haberse dado una nueva oportunidad con Pablo Pisa. El verse en tan buen momento y el haber recuperado la autoestima le ha hecho que se le suelte la lengua y que no dude de presumir de figura pese a lo que piensen los demás.