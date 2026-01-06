La casa de Suso Álvarez y Marieta Díaz: con jardín, luminosa y detalles llenos de amor

Suso Álvarez y Marieta Díaz viven a las afueras de Madrid en una casa amplia, minimalista y luminosa

La ganadora de 'GH DÚO 3' y el colaborador desvelan la fecha y el lugar de su boda

MadridLa casa de Suso Álvarez y Marieta Díaz es el vivo reflejo de su personalidad. No es solo una vivienda bonita, es el lugar en el que la pareja comparte su vida y planea su futuro junto a sus dos inseparables amigos peludos. Es luz, calma, complicidad y futuro. Espacios abiertos que invitan a respirar, rincones que animan a quedarse, detalles que hablan de amor. La ganadora de 'GH DÚO 3' y el colaborador de Telecinco viven a las afueras de Madrid en una casa luminosa, armoniosa, tranquila, pero llena de detalles cargados de amor.

La pareja vive en una casa con jardín, de dos plantas, moderna, con líneas limpias y una fachada en un llamativo color granate. Minimalista y con toques nórdicos, para la pareja lo que es verdaderamente importante es que su casa sea cómoda, funcional y que transmita calma. Algo que han conseguido con creces.

El jardín: el paraíso exterior con piscina y solarium

El jardín de la casa de Suso y Marieta es su pequeño paraíso. Amplio, funcional y perfectamente aprovechado, está dividido en zonas que se integran con naturalidad y que invitan a disfrutar del exterior durante prácticamente todo el año.

La joya del jardín es una hermosa piscina, que en verano se convierte en el epicentro de todas las tardes y fines de semana. A su alrededor, hay un área con césped artificial muy cuidado que da frescura al conjunto y que facilita. Cerca de la piscina se encuentra la zona para tomar el sol, equipada con varias hamacas de líneas sencillas y tonos grises, perfectas para leer un libro, escuchar música o simplemente desconectar.

Pero el jardín no se queda ahí. También cuenta con una acogedora terraza con muebles exteriores, donde suelen desayunar los fines de semana o reunirse con amigos para cenar en las noches de verano. Los muebles, en madera clara y fibras naturales, mantienen esa estética minimalista que tienen dentro de casa, creando continuidad entre exterior e interior.

Y uno de los detalles más especiales del jardín es, sin duda, la hiedra que cubre el muro con el vecino. La vegetación trepadora ha ido creciendo con el tiempo hasta formar un tapiz verde frondoso, que no solo aporta privacidad sino también un toque natural precioso. Entre esa hiedra, varias plantas naturales repartidas por las macetas y grandes ventanales que conectan el interior con el exterior, el jardín parece sacado de una revista de decoración.

Salón y cocina abiertos

Dentro de la casa de Marieta y Suso reinan los espacios abiertos en el que salón y cocina conviven sin barreras. Esa distribución es uno de sus tesoros, porque da una sensación de amplitud increíble y permite que la luz natural circule sin obstáculos.

Los suelos en un gris estilo cemento aportan modernidad y carácter, mientras que las puertas blancas y los detalles en madera equilibran con calidez. La gama cromática de la casa es sencilla pero muy efectiva: grises, blancos y madera natural, una combinación que nunca falla. La cocina es moderna, funcional y muy acogedora. Lo que la hace perfecta no es solo su estética, sino su salida directa al jardín, justo a una zona donde tienen varias plantas que cuida con mimo.

Es una cocina completa, con buena capacidad de almacenaje, con varios armarios abiertos, donde se ven platos, vasos y otros objetos del día a día. Todo ordenado y cuidado al detalle, por supuesto. El salón es amplio, cómodo y lleno de luz. Con sofás en tonos claros, una televisión integrada en el espacio sin estridencias y muebles discretos, la estética minimalista se respira en cada objeto. No hay elementos innecesarios, solo lo justo para vivir y disfrutar.

El comedor, completamente integrado en el mismo espacio, es otro de los rincones favoritos de la casa. Cuenta con una mesa de madera enorme, perfecta para comidas en familia o con amigos. Las sillas están tapizadas en tonos claros que aportan elegancia y suavidad.

Y presidiendo esta planta, una preciosa escalera volada con barandilla, ligera y moderna, que conduce al piso superior. Es casi una pieza escultórica dentro de la casa, y uno de los elementos que más llama la atención a cualquiera que la visita por primera vez.

La habitación principal: un refugio con baño integrado

En la planta superior está la habitación de la pareja, un espacio que transmite tranquilidad desde el primer segundo. Aquí predominan los tonos blancos y la madera, siguiendo la misma línea estética que el resto de la casa, pero con un aire aún más íntimo y relajado.

Sobre la cama, un elegante ventilador de techo que aporta ese toque práctico y a la vez decorativo que encaja con el estilo nórdico-minimalista de toda la vivienda. Además, tienen un vestidor amplio, perfectamente organizado, donde comparten espacio para ropa, zapatos y accesorios.

Es uno de esos vestidores que hacen que vestirse por la mañana sea un pequeño placer. Y para ellos, que aman el orden, es imprescindible. El dormitorio cuenta con un baño integrado, lo que aporta comodidad y continuidad visual. La combinación de materiales es impecable: blancos luminosos, superficies limpias y algún detalle en madera clara que aporta calidez