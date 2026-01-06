Fiesta 06 ENE 2026 - 21:11h.

No es el único tenso choque que ha habido en el plató de 'Fiesta' este martes: así ha ocurrido todo

Durante el programa de este martes de 'Fiesta', en el día de Reyes, Ana María Aldón y Aurelio Manzano han tenido sus más y sus menos. Y es que la diseñadora ha respondido a las palabras de Gloria Camila y Aurelio Manzano se ha mostrado crítico con la exconcursante de 'Gran Hermano' en más de una ocasión.

Pero sin duda, la tensión ha saltado como nunca cuando Ana María ha confesado que tiene la relación con Ortega Cano que tiene que tener "por su hijo". "No es verdad. Tú no tienes una relación fluida con Ortega Cano, como nos has venido a vender aquí. No es así", ha dicho el colaborador, provocando el estallido de Ana María, tachando lo que estaba diciendo Aurelio de "mentira".

Ana María Aldón amaga con irse del plató

Los dos se han visto envueltos en un tenso choque sin precedentes, con palabras más subidas de tono de lo normal y con Ana María Aldón desmintiendo que haya dicho que tiene una relación "maravillosa" con Ortega Cano. En un momento dado, Ana María se ha visto superada y ha amenazado con irse: "Me dejas hablar o me levanto y me voy".

Aurelio Manzano ha saltado de nuevo ante Ana María Aldón cuando esta ha insinuado que están los dos (Ortega Cano y ella) "remando en un barquito" para que la relación fluya y Aurelio Manzano ha asegurado que eso es "gracias a Ortega Cano". "¿Alguien le pide un trapo en la boca a este hombre?", ha dicho Ana María, ante lo que esta vez ha sido Aurelio Manzano quien ha hecho el amago de irse: "Yo faltas de respeto no, si no me levanto y me voy", ha dicho el colaborador, tajante.