Lidia González 06 ENE 2026 - 12:00h.

Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ aseguran que no se arrepienten de nada de lo que pasó entre ellos en el reality de República Dominicana

Patri Pérez defiende a Lester Duque y confiesa lo mucho que ha cambiado

Patri Pérez dejaba a todos sus seguidores sin palabras hace unas semanas al anunciar su reconciliación con Lester Duque tras todas las idas y venidas que han protagonizado. La catalana se sienta frente a las cámaras con el canario para aclarar todo lo que ha pasado entre ellos y recuerdan cómo se conocieron en ‘La isla de las tentaciones’, una situación muy particular que hizo que sus caminos se cruzaran como nunca lo habían imaginado. ¡Dale al play y descubre lo que piensan ahora de su paso por el reality grabado en República Dominicana!

La creadora de contenido no solo ha rememorado todo lo que ha vivido durante estos últimos meses, especialmente los peores momentos de su matrimonio con el padre de sus hijos, sino que también ha echado la vista atrás para hablar de su paso por el reality donde se conocieron. “Fue surrealista”, asegura la influencer entre risas: “Nos conocimos en República Dominicana y a los dos años nos casamos”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lo ha pasado muy mal, pero también ha vivido muchos momentos bonitos de los que guarda un gran recuerdo. Tanto es así, que la creadora de contenido asegura que puede “escribir un libro” con todas las experiencias que ha pasado desde que saliera del reality en el que conoció al padre de sus hijos.

Lester Duque agradece su paso por ‘LIDLT’: “Gracias a eso salí del fango”

Pero Patri Pérez no ha sido la única que ha echado la vista atrás para recordar todo lo que ha vivido con su pareja desde que sus caminos se cruzasen en República Dominicana. Por su parte, Lester Duque agradece su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y se abre en canal para explicar cómo se siente: “Salí de una relación que no era la mía y, gracias a eso, te conocí”. El canario se muestra muy sincero al hablar de la situación en la que se encontraba y asegura: “Gracias a eso salí del fango y encontré el amor verdadero”.

Patri Pérez y Lester Duque se sientan juntos en ‘Renaciendo’, el canal de mtmad de la catalana, para dar todas las explicaciones necesarias sobre su reconciliación. Además de explicar el gran cambio que ha dado el canario en su comportamiento, la que fuera tentadora de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda cómo fue su paso por el reality y qué significó para ella aquella experiencia con la que conoció al padre de sus hijos. ¡No te pierdas todo lo que tienen que contar, en Mediaset Infinity!