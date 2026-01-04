La exnuera de Carmen Borrego, al límite, desmiente a José María Almoguera y explota contra él tras su última entrevista en '¡De viernes!'

¡Se avecina tormenta en la familia Campos! Paola Olmedo ha estallado como nunca tras la última entrevista de José María Almoguera. En primicia para ‘¡Vaya Fama!’, la exnuera de Carmen Borrego, que está muy enfadada e indignada por las declaraciones que ha hecho sobre ella su exmarido, carga contra todo y todos.

Paola Olmedo y José María Almoguera finalizaron su relación hace un año y desde entonces la expareja está en plena guerra debido a que no consiguen llegar a un entendimiento para firmar los papeles del divorcio. Ambos han dado sus versiones de los motivos por los que aún no se han divorciado, las cuales son completamente contradictorias.

En su última entrevista para ‘¡De viernes!’, el programa de Bea Archidona y Santi Acosta, José María Almoguera se sentaba en el plató para desmentir a Paola Olmedo, quien aseguró que las razones por las que no había firmado el divorcio eran dos: una cuestión económica y la cláusula que regula la privacidad del hijo que tienen en común.

En primer lugar, el hijo de Carmen Borrego señalaba que el dinero que le reclama a su exmujer es de un préstamo que le hizo para que ella abriese un negocio de que él, a diferencia de lo que aseguraba Paola, no es socio. Asimismo, José María aseguraba que si no había aceptado la cláusula sobre la privacidad de su hijo es porque en esta "se le responsabiliza a él de que su hijo salga en cualquier medio aunque él no lo haya permitido".

Paola Olmedo, al límite, explota contra José María Almoguera

Completamente indignada con las palabras de su exmarido, Paola Olmedo explota contra él como nunca: "Como dice el, el sabrá lo que ha dicho. Yo puedo dormir tranquila". En cuanto al préstamo que José María le realizó a la argentina esta lo niega rotundamente: "El dinero que nunca recibí... Si yo controlaba debería de tener ese dinero, ¿no?" Asimismo, Paola aseguraba que tenía todas las pruebas que demuestran que ella no miente. "Ni el tan malo es tan malo, ni el tan bueno tampoco es tan bueno", sentenciaba.

Además, Paola Olmedo respondía a las quejas de José María, quien comentó que le molesta que su exmujer hable sobre María la jerezana, su pareja actual: "Ni hablo de su pareja ni me interesa, pero si te preguntan una cosa tu respondes. No tengo ningún interés en hablar de su vida ni de su pareja".

"Todo está por escrito. Hay que arriesgarse mucho para soltar todo lo que suelta. Le viene muy bien mezclar las cosas. Uno se olvida de las cosas que uno hace", aseguraba una Paola Olmedo muy alterada. Por último, la argentina se pronunciaba sobre su exnuera Carmen Borrego y se mostraba muy dolida: "Nunca pensé que íbamos a llegar a esto".