El gran paso que darán Aitana y Plex en 2026 con el que demuestran en qué punto se encuentra su relación

La relación entre Aitana y Plex se ha convertido en una de las historias de amor más seguidas de la crónica social en España. Y ahora, la pareja ha decidido dar un paso decisivo en su relación.

Tal y como informa este miércoles la revista 'Diez Minutos', la cantante y el youtuber habrían decidido mudarse juntos en 2026.

La decisión, explican desde su entorno, ha sido meditada. Ambos tienen viviendas en la periferia de Madrid, lo que facilitaría la transición. Plex posee un chalet con parcela y piscina en la sierra madrileña, adquirido en 2020, mientras que Aitana vive en una vivienda unifamiliar en una zona residencial exclusiva a las afueras de la capital.

Por el momento, aún no han llegado a un acuerdo sobre cuál será su hogar común. Se trata de una elección que deben tomar valorando varios factores: sus ocupadas agendas, los constantes viajes por motivos profesionales y, por supuesto, las ganas de conservar un mínimo de privacidad en su día a día.

Al parecer, el deseo de formar un hogar juntos ha sido impulsado también por sus familias. Según la cabecera, hace poco Aitana viajó a Toro, en Zamora, tierra natal de Daniel Alonso -su nombre real-, para pasar unos días con su familia, lo que habría reforzado aún más los lazos.

El creador de contenido, por su parte, se mostró visiblemente cercano y respetuoso con sus 'suegros' en la pasada gala de los premios Latin Grammy, posando con ellos en la alfombra roja y en los que la intérprete de 'Cuarto Azul' recibió un galardón en la categoría de Mejor Diseño de Empaque. "Se lo dedico a Dani, que le quiero con todo mi corazón", pronunció durante su discurso.

Un antes y un después

Su posible convivencia el año que viene representa varias cosas. Entre otras, estabilidad. Para dos personas cuya vida se mueve entre conciertos, grabaciones, viajes y compromisos, vivir juntos es una declaración de intenciones: un deseo de construir algo propio.

También madurez. Aitana ha confesado públicamente que su relación actual está a otro nivel, muy diferente a sus anteriores noviazgos, afirmando que está enamorada "de verdad". El joven, por su parte, afirmó a la revista 'GQ' que está "muy contento de haberla encontrado".

Según confesó la compositora a Ibai Llanos, ella fue quien dio el primer paso: "Le escribí yo. No le contesté a una historia. Le hablé para invitarle a mi premiere. Bueno, no fue así, pero le escribí yo primero", manifestó.

En este sentido, si se cumplen sus planes, los próximos meses marcarán un antes y un después en la historia de Aitana y Plex.