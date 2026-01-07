No es la primera vez que el actor se sincera sobre la crianza de sus hijos y desvela anécdotas junto a ellos

Las palabras de Ben Affleck a su hijo tras querer unas zapatillas de 6.000 dólares: "Yo tengo dinero, tú estás arruinado"

Que Ben Affleck es un fanático de los deportes y, en concreto, de los Boston Celtics y Los Angeles Lakers, no es algo nuevo. El actor de 'El contador' ha acudido en numerosas ocasiones a ver los partidos de baloncesto de estos equipos, y muchas veces lo ha hecho acompañado de su hijo Samuel, de 13 años, que parece haber heredado la misma pasión que su padre por estas competiciones.

Su presencia en el TD Garden y el Crypto.com Arena es habitual, y ha llegado a declarar que Kendrick Perkins es su jugador favorito. Una afición que incluso ha trasladado a su vida profesional con la película 'The Way Back' y 'Air', entre otras. También aprovecha cada ocasión para hablar sobre deportes, y ahora ha revelado la extraña petición que le ha hecho su hijo relacionada con ello y que no ha pasado desapercibido: pedirle dinero para apuestas deportivas.

El protagonista de 'El indomable Will Hunting' ha acudido al programa 'Jimmy Kimmel Live', y durante su participación ha comentado que Samuel, fruto de su extinto matrimonio con Jennifer Garner, habría mostrado interés en participar en este tipo de apuestas.

"Mi hijo me preguntó hace un mes que si podía darle unos 100 dólares para apostar en deportes. Yo me quedé como: '¿Qué?', y me dijo: 'Mis amigos tienen 100 dólares, pero si los pierden, se acabó'. Y yo le dije: '¡Ay, qué nivel de disciplina! Para que no vuelvas con nerviosismo y digas: 'Sé que Green Bay va a cubrir el over en la segunda mitad'".

Affleck nunca ha sido ajeno a este tipo de juegos y ha estado involucrado en las apuestas desde que era un niño. Su padre, Timothy Byers Affleck, era un corredor de apuestas, y tuvo que crecer viendo cómo su familia ganaba y perdía dinero constantemente.

"Mi padre trabajaba en un bar, pero la mayor parte de su dinero lo ganaba como corredor de apuestas de poca monta. Recuerdo nuestra primera lavadora y nuestra primera videograbadora. En aquel momento, era vergonzoso y casi ilegal. Pero bueno, el plazo de prescripción ya expiró. De todas formas, lo siento, papá", ha manifestado en el show estadounidense.

La crianza de sus hijos

Por ello, Affleck ha intentado criar a sus tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel, de la forma más realista posible y, en gran medida, darles una vida alejada de las extravagancias que rodean a las figuras de Hollywood. Prueba de ello es que, pese a que se estima que cuenta con un patrimonio neto de 150 millones de dólares, en 2025 afirmó que ha obligado a sus hijos a trabajar en empleos con un salario mínimo.

El año pasado también salió a la luz la otra petición que el benjamín de la familia le hizo al actor: que le comprara unas zapatillas de 6.000 dólares. En concreto, unas Dior Air Force 1, un modelo de edición limitada. "Vas a tener que cortar el césped durante mucho tiempo", le espetó a su hijo. "Él me respondió: 'Tenemos el dinero', a lo que yo le solté: "Yo tengo dinero, tú estás arruinado".

El exmarido de Jennifer Lopez aclaró poco después en una entrevista con 'Today with Jenna & Friends' que el joven "está lidiando con esa realidad". "No ve zapatos en su armario. Bueno, tiene zapatos, pero no son carísimos. Y yo le digo: 'Si los quieres, puedes trabajar 1.000 horas. ¿Sabes a qué me refiero? Al salario mínimo. Y una vez que trabajas 1.000 horas, puede que no quieras gastarte eso en unas zapatillas", declaró entonces.