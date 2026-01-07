Ana Carrillo 07 ENE 2026 - 16:11h.

La bailarina ha aclarado en un directo en redes sociales con su novio si estuvo saliendo con Omar Montes

El romántico gesto de Lola García, novia de Kiko Rivera, tras confirmar su relación: "Que no me quiten de tu lado"

Compartir







Lola García, novia de Kiko Rivera, ha roto su silencio en un directo en redes sociales junto a su pareja y ha aclarado si estuvo con el cantante Omar Montes, que hace ya más de un lustro fue cuñado del DJ porque salió durante unos meses con Isa Pantoja, hasta que ella conoció a Asraf Beno en 'GH VIP'.

Cuando el primo de Anabel Pantoja anunció hace unos días que estaba saliendo con Lola tras su separación de Irene Rosales, madre de sus dos hijas pequeñas, en 'El tiempo justo' los colaboradores hicieron un perfil de la joven. Miguel Frigenti contó que había participado en 'Got Talent' junto a otras bailarinas - en Telecinco también la hemos visto bailar al lado de Anabel Pantoja en '¡De viernes!' - y Alexia Rivas apostilló que era de Toledo y que habría estado saliendo con Omar Montes.

"Lo sé porque coinciden en una cena Omar Montes, esta chica y personas de mi entorno. Omar Montes presenta a esta chica como novia", explicó Alexia Rivas, que fechó esa relación hace "cuatro o cinco años".

Días después de que se comentase esta información en el programa presentado por Joaquín Prat, Lola García ha desmentido haber mantenido una relación con Omar Montes en un directo que ha hecho junto a Kiko Rivera, que ha comentado que el vínculo que una a su novia con el cantante es que ella ha bailado en alguno de sus proyectos.

"De hecho, Omar nos ha montado mensajes a ambos", ha añadido el DJ, revelando así que los dos mantienen una buena relación con el cantante de 'La Sevillana'.