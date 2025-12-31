Natalia Sette 31 DIC 2025 - 10:59h.

La exconcursante de 'Gran Hermano Vip' anuncia, muy feliz, que puede volver a casa después de varios días ingresada en el hospital

Estela Grande desvela los motivos por los que ha elegido esos nombres para sus gemelos

Estela Grande regresa a casa tras una semana ingresada por riesgo de parto. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ hizo saltar todas las alarmas hace unos días publicando a través de su Instagram una foto en una camilla . Después de un gran susto y varios días sin poder salir del hospital, la influencer anuncia la feliz noticia de que puede volver a su hogar.

La modelo comunicaba angustiada que a su semana 32 del embarazo gemelar, sus bebés querían llegar ya. Muy preocupada, les pedía desde el hospital que aguantaran un poco más, que todavía no estaban preparados. Por suerte, todo ha quedado en un susto y tras días de angustia, la influencer regresa a casa junto a su chico. “Estamos en casa, con tres corazones aún latiendo dentro de mi”, ha anunciado.

Poder volver a casa con sus pequeños todavía dentro es toda una victoria para ella. El riesgo de parto era muy elevado al habérsele acortado el cuello del útero y tuvo que someterse a varios ciclos de medicación para frenar las contracciones. “7 días de incertidumbre y hoy por fin, descansamos en casa. No sé cuando tiempo será, pero seguimos celebrando cada día que pase”, ha puesto emocionada Estela.

La novia del futbolista Juan Antonio Iglesias le dedica unas palabras de agradecimiento a todos los ginecólogos, enfermeros y auxiliares que pasaron junto a ella los momentos de incertidumbre. Además, le da las gracias a su chico, que no se separó de ella ni un solo segundo. Por último, agradece el infinito apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores. “Consciente cada segundo de lo afortunada que soy”, ha terminado diciendo.

El primer plan de Estela Grande al regresar a casa

Justo después de compartir que había podido volver por fin a casa, la influencer postea una ‘storie’ donde muestra cuál ha sido su primer plan junto a su chico. “Sofá + Netflix + arbolito encendido, que quiero aprovecharlo a tope”, ha admitido. El ingreso la pilló en fechas muy señaladas y no ha podido disfrutar de la decoración navideña de su hogar.

Estela afirma que está feliz de poder estar en casa aunque todavía le cuesta creérselo. “Qué alegria, aún no me creo todo lo que ha pasado estos días y no me creo que esté en mi casita con mi tripita”, ha reconocido. Aún así, la influencer está mucho más tranquila sabiendo que puede descansar en su hogar y que sus pequeños están sanos.